Na degradatie kan personeel blijven bij Willem II, spelersbudget wel omlaag

Martin van Geel was nog altijd goed ziek van de degradatie van Willem II. De algemeen directeur stond woensdagmiddag de pers te woord en ging in op de gevolgen van de degradatie voor de club. Er was goed nieuws te melden over het personeel maar uiteraard ziet hij de inkomsten dalen.

“Het kwam als een mokerslag binnen”, Martin van Geel verwoordt zijn gevoel kort maar krachtig. Ook een paar dagen na de definitieve bezegeling van de degradatie heeft de algemeen directeur het moeilijk. “We hebben op maandag met Brabants worstenbrood iedereen weer bij elkaar geroepen. Bij succes loopt iedereen wel mee, maar ook nu wil je de hele organisatie bij elkaar houden. Daar hoort iedereen bij. Ook de 22 mensen op kantoor.”

Voor het kantoorpersoneel had Van Geel goed nieuws. “Die gaan allemaal blijven. Dat signaal heb ik al weken geleden aangegeven. Ik hoorde toen in de wandelgangen dat er wat twijfel was. Natuurlijk ga je terug in de omzet, maar dat gaat niet ten koste van ons personeel.” Wat wel gaat krimpen is het spelersbudget. Willem II had al een aardig spelersbudget dus betekent het verlagen van het dat deel niet dat de Tilburgse club geen gooi kan doen naar promotie. “Ik kan het nog niet concretiseren met cijfers, maar ondanks dat we inkrimpen op het spelersbudget is het nog altijd hoog genoeg om in de top van de Keuken Kampioen Divisie mee te draaien.”

De algemeen directeur rekent op de steun van het publiek en de sponsoren. De signalen die Van Geel ontvangt zijn dan ook goed. “Ik krijg aardig wat appjes van supporters over wanner de seizoenkaartcampagne begint (maandag red.) want ze willen graag verlengen. Ook veel sponsoren blijven loyaal en zijn al bezig met het verzinnen van activatiecampagnes. Natuurlijk zijn er ook wat sponsoren die er zakelijker naar kijken. Zij vragen zich af hoeveel exposure ze nog hebben in de Eerste Divisie.”

