Anny is 55 jaar vermist maar de politie blijft naar haar en anderen zoeken

De hoop dat op een dag de deurbel gaat en je geliefde voor de deur staat. Dat gevoel hebben duizenden nabestaanden van mensen die vermist zijn. Met de jaarlijkse actie Mis je Mei? vraagt de politie extra aandacht voor vermissingszaken. Op dit moment zijn er 254 mensen als vermist opgegeven. Daarvan is bijna tien procent voor het laatst gezien in Brabant. Dit zijn een paar van die vermissingszaken.

Thijs den Ouden Geschreven door

Jaarlijks worden er zo'n veertigduizend mensen vermist. Het grootste deel daarvan wordt gelukkig binnen 48 uur weer teruggevonden. Op dit moment worden er 24 mensen vermist die voor het laatst gezien zijn in Brabant. Als je kijkt naar de groep mensen die vermist zijn, zie je verschillen in de aard van de vermissing. Een deel van de vermiste mensen is waarschijnlijk ontvoerd. Je ziet ook een aanzienlijke groep mensen die komt uit het criminele circuit. Vaak vermoeden mensen dan ook dat een vermissing daarmee te maken heeft. Je hebt onder de vermisten ook een kleine clubje die waarschijnlijk niet gevonden willen worden. Vermisten in Brabant

Anny Heyligers wordt het langst vermist in onze provincie. Toen haar man op 30 november 1966 aankwam bij hun appartement aan de Boutenslaan in Eindhoven was zijn vrouw daar niet. De 23-jarige Anny was vertrokken en had hun zoontje van 14 maanden alleen achtergelaten. Waar Anny naartoe is gegaan of wat er met haar gebeurd is, is tot de dag van vandaag niet duidelijk. Op dit moment zou Anny 78 jaar zijn.

Anny Heyligers (foto: Politie).

Een recentere vermissingszaak in Brabant is de zaak van Maria Drezaliu. Het 15-jarige meisje wordt sinds 27 april dit jaar vermist. Het van oorsprong Roemeense meisje zat in een instelling vanwege zorgen om mensenhandel. Drezaliu was op Koningsdag buiten aan het sporten toen ze werd meegenomen door een kale, gezette man van in de veertig. Volgens de politie is het mogelijk dat ze nog in het gezelschap is van die verdachte, maar dat hoeft niet zo te zijn.

Maria Drezaliu (foto: Politie).

Een andere bijzonder vermissingszaak is de zaak van Jan en Riet Kelders. Het stel vertrok op 22 september 1989 in een kleine bestelauto. In eerste instantie vermoedden men dat ze eventjes weg waren of dat ze richting Engeland waren vertrokken. Ze bouwden namelijk draaiorgels en hadden met hun bedrijf een groot internationaal netwerk weten op te bouwen. Dat seneario werd alleen uit de wereld geholpen toen het lege bestelautootje werd gevonden in Vlissingen. In 2016 opende de politie de zaak weer, omdat ze tips had gekregen dat het echtpaar vermoedelijk in een betonnenvloer van hun oude huis zou liggen. Op dat moment zat er een kapsalon in het huis. De kapslon kon uit eindelijk opgelucht ademhalen toen er geen lijken in hun vloer bleken te liggen. Het betekent echter wel dat Jan en Riet nog steeds niet gevonden zijn.

Wat is er gebeurd met Jan en Riet Kelders? (foto: Politie)

Ook bij de vermissing van Maarten Geurts houdt de politie rekening met een misdrijf. De moeder van Maarten weet zelf zeker dat hij vermoord is. Door wie Maarten vermoord zou zijn, weet zijn moeder echter niet. Lang werd gedacht dat de crimineel Jan B. Geurts vermoord zou hebben. Een jaar voor de vermissing had B. Geurts namelijk al eens ontvoerd. De moeder van Maarten weet alleen zeker dat B. het niet heeft gedaan. Zij bracht niet lang na de vermissing namelijk een bezoekje aan het beruchte autosloopbedrijf van B. In 2015 vertelde zij aan Omroep Brabant: “Hij gaf toe dat hij achter de ontvoering zat, maar hij zei niets te maken te hebben met zijn verdwijning van mijn zoon. Het klinkt gek: maar ik geloof Jan tot op de dag van vandaag”. De laatste keer dat de toen 26-jarige Geurts gezien werd, was op 28 mei 1990 op station Roosendaal.