Supermarkten steeds duurder: komt dit ooit nog goed?

Alles wordt duurder, het is telkens weer billenknijpen als je na een rondje supermarkt bij de kassa aankomt. Komt er ooit een einde aan deze prijzenstorm? En als supermarkten zoveel geld verdienden tijdens corona, waarom merken we daar als consument niets van? We stelden vijf vragen over deze torenhoge prijzen aan twee deskundigen.

Gaan de prijzen in de supermarkt nog wel ooit omlaag?

Om bij het begin te beginnen: de hogere prijzen zijn een gevolg van verschillende factoren, legt marktonderzoeker Norman Buysse van GfK uit: “We hadden COVID, waardoor de goederenstroom uit balans raakte. Mensen gingen hamsteren, er kwamen tekorten en dat heeft prijsopdrijvend gewerkt. Nu spelen de oorlog en de stijgende energieprijzen mee.”

Die oorlog zorgt voor tekorten van grondstoffen, zoals graan en oliën zoals zonnebloemolie. Ook transport- en energiekosten stijgen, alle hogere kosten worden doorberekend aan de consument. “Er is veel concurrentie, mensen kunnen kiezen tussen supermarkten dus als de prijzen omlaag kunnen, zullen ze dat doen. Ik verwacht niet dat het dit jaar gebeurt, maar zodra het kan wel. "

Dat beaamt ook Peter ter Hark. “Supermarkten doen alles om de laagste prijzen te krijgen. Maar we zijn volledig afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt.”

Waarom is in de supermarkten alles zoveel duurder geworden, terwijl ze in coronatijd zoveel geld hebben verdiend?

Deze optelsom is niet zo simpel als het lijkt, blijkt uit navraag. Want supermarkten hebben wel tien procent meer omzet gedraaid in coronatijd maar ze maakten ook hogere kosten vertelt Buysse: “Producten zijn duurder, net als energieprijzen, transport. In coronatijd zijn prijzen nauwelijks verhoogd. Het duurt even voordat prijsstijgingen bij de consument belanden, ik verwacht dat dit we nu zo’n beetje in de piek zitten.”

Uit sociaal oogpunt zou je verwachten dat supermarkten wat terugdoen, maar economisch werkt het niet zo zegt ook Ter Hark. “Supermarkten hanteren altijd nagenoeg dezelfde marge, die is bruto zo’n 25 procent. Als voorbeeld: stel je koopt iets voor twee euro, dan is het ingekocht voor 1,50 euro. Van die 50 cent moeten alle onkosten betaald worden zoals personeel en vastgoed. De winsten worden gebruikt om tegenvallers op te vangen en ze zijn er om de kas te vullen.”

Soms lijkt het of verpakkingen kleiner zijn geworden, klopt dat?

Volgens Buysse is dat zeker mogelijk, want dat is ook een manier om kosten te besparen voor een supermarkt of een fabrikant. “Supermarkten nemen de tijd om de kosten door te berekenen, ze kijken wat er om ze heen gebeurt en bepalen dan hoe ze met de prijsstijgingen omgaan. Het verkleinen van verpakkingen kan ook een tactiek zijn. Het is dus verstandig om goed te kijken naar het volume van een verpakking. Vaak zie je dan een nieuwe verpakking met daarop ‘verbeterde receptuur’, dan moet je even opletten hoeveel erin zit."

Loont het om van supermarkt te wisselen?

De prijsverschillen tussen supermarkten zijn niet gigantisch maar het kan lonen om verschillende winkels te bezoeken. “De inkoopprijs van producten is voor supermarkten nagenoeg gelijk, daar zit geen verschil in. Waar wel verschil in zit, zijn kosten die supermarkten maken. Dat zie je terug in de winkels, in de aankleding en een lager serviceniveau”, vertelt Ter Hark. En dat zorgt voor iets lagere prijzen bij onder meer discountwinkels.

Ook het uitpluizen van de reclamefolders is de moeite waard. “Supermarkten maken weinig winst op deze actieproducten, de acties zijn er vooral om klanten binnen te halen. Als je een rondje maakt langs verschillende supermarkten met aanbiedingen, kan dat zeker schelen.”

Zijn er ook producten in de supermarkt die wél goedkoper worden?

Buysse: “Nee, dat verwacht ik niet. Voor alle producten geldt dat er stijgende energieprijzen zijn en dat die kosten doorberekend worden.”

