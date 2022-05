Goedkoper boodschappen doen: zet je leesbril op en laat mannen thuis

Kosten van de dagelijkse boodschappen vallen steeds hoger uit, een rondje supermarkt doet bij veel mensen dan ook pijn in de portemonnee. Het goede nieuws: er zijn mogelijkheden om te besparen. We geven je zeven tips, helemaal gratis.

Ga niet met een rammelende maag de supermarkt binnen.

Wie met honger de supermarkt in gaat, komt gegarandeerd met een nog vollere winkelwagen naar buiten. Zorg dus voor een volle maag, zodat je niet in de verleiding komt om extra lekkernijen in je karretje te gooien.



Maak een boodschappenlijstje en wijk er niet vanaf.

Bereid je goed voor op een bezoek aan de supermarkt en maak een boodschappenlijstje. En minstens zo belangrijk: houd je vervolgens ook aan dat lijstje. Onthoud dat supermarkten meester zijn in het verleiden tot het kopen van méér. Dus oogkleppen op en ga voor dat wat op je lijstje staat.



Laat mannen thuis, ze doen de meeste impulsaankopen.

Volgens supermarktdeskundige Peter ter Hark blijkt uit onderzoek dat mannen de spontane kopers zijn. “Zij zijn van de impulsaankopen, zij doen meer en duurdere boodschappen.” Laat het klusje daarom maar over aan de vrouw des huizes.



Minder kopen en minder eten.

Een open deur, maar minder kopen en minder eten loont wel degelijk. Want soms mag het best een onsje minder. Maar ook selectiever kopen helpt. Stel jezelf de vraag: heb ik dit écht nodig?



Laat de routine los en ga eens naar een andere supermarkt.

De meeste mensen gaan altijd naar dezelfde winkel, eten vaak hetzelfde en kopen altijd dezelfde producten. Wijk daar eens vanaf, kijk rond in jouw omgeving: welke supermarkten zijn er te vinden en wat zijn daar de aanbiedingen? Het loont ook om de folders uit te pluizen. Supermarkten hebben aanbiedingen waarmee ze klanten willen lokken, dat zijn de acties waar je ook echt voordeel uithaalt.



Laat A-merken staan en kies voor de huismerken.

De A-merken vind je op ooghoogte, het zijn de duurdere merkproducten waar supermarkten je graag toe verleiden om ze te kopen. Maar kijk je in het onderste schap, dan vind je daar de huismerken, deze producten zijn net zo goed maar wel goedkoper.



Zet je leesbril op en kijk goed naar het volume in de verpakking.

Kijk goed naar de kleine lettertjes op de verpakkingen en controleer het volume van het pak. Hoeveel kilo of liter zit erin en is dat nog hetzelfde als voorheen? Fabrikanten kunnen wel eens verpakkingen verkleinen en prijzen gelijk laten. Waardoor we denken dat het product niet duurder is geworden. Maar eigenlijk word je gefopt.

