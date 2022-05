Noodweer trekt over Brabant, zo ziet de schade eruit

Van omgevallen bomen tot een ingestort dak van een manege: de flinke regen- en onweersbuien veroorzaken donderdagmiddag behoorlijk wat overlast in onze provincie. De brandweer in het zuidoosten van onze provincie rukte zelfs uit voor ruim honderd meldingen. Zo waren medewerkers van de brandweer in Helmond om iemand te helpen die onder een omgewaaide boom terecht was gekomen. Diegene raakte gewond, het is niet bekend in hoe erg de verwondingen zijn.

Het KNMI had aan het begin van de dag code oranje afgekondigd. Rond vier uur veranderde dat in code geel. Veel Brabanders stuurden beelden van de stormschade bij hen in de buurt. Zo werden flink wat bomen omver geblazen. Aan de Dillenburgstraat in Eindhoven viel bijvoorbeeld een boom bovenop een winkel. Niemand raakte gewond.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

Ook op de Piet Heinlaan in Breugel en op De Ronde in Best vielen bomen om. In Best viel de boom bovenop een auto. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd, de auto wordt weggetakeld.

Boom omgevallen in Breugel (foto: Omroep Brabant).

Boom omgewaaid op auto in Best.

De Brink in Sint Anthonis had zelfs drie omgewaaide bomen op een rij. Veel buurtbewoners kwamen kijken en foto's nemen van de schade.

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision.

Sam Dielemans moest deze donderdagmiddag vluchten voor de plots opkomende storm. Letterlijk. "Ineens zagen we een gigantische zandwolk, die onze kant op kwam. We renden naar station Strijp-S in Eindhoven. Het waaide zo hard dat het zelfs een beetje pijn deed", zegt Sam. "Na een paar minuten begon het ook super hard te regenen en zijn we helemaal doorweekt geraakt."

Wachten op privacy instellingen...

Van ondergelopen huizen tot een brandend dak na een blikseminslag: bekijk hier verschillende beelden van de stormschade in onze provincie:

Wachten op privacy instellingen...

In Son en Breugel stortte donderdagmiddag zelfs het dak van een manege in. Een paard raakte bekneld. De brandweer is druk bezig om het paard te redden.

De schade aan de stal is groot.

Op de Geldropseweg in Eindhoven bezweek een bushokje onder de storm.

De storm drong verschillende huizen binnen. Zo kwam Annemarie thuis in een ravage.

Foto: Annemarie van den Berg.

Ook het huis van Gerry in Etten-Leur moest eraan geloven. Op haar plafond is een lekkage te zien.

Foto: Gerry Hoogaerts-Brökling.

Bij Bianca staat de hele keuken blank, nadat water via haar wasmachine omhoog kwam.

Foto: Bianca De Vries.

Volgens Brigitte werd een dixie tegen een auto geblazen. De auto liep een flinke deuk op.

Foto: Brigitte Liebens.

Naast de schade leverde de storm ook prachtige plaatjes op. Veel Brabanders legden vanuit hun veilige schuilplekje binnen het noodweer vast. Zo wist Sabine een bliksemschicht te fotograferen in Son en Breugel.

Foto: Sabine Op Heij.

Letitia legde ook een bliksemschicht vast, in Breda.

Foto: Letitia de Kruif.

Marc en Otto hadden allebei een prachtig uitzicht op de naderende bui in Eindhoven.

Vanaf Prinsejagt in Eindhoven (Foto: Marc Rademakers),

Foto: Otto van Zelst.

In het dorp Ulicoten in Baarle-Nassau waren de onweerswolken zó donker, dat het er even leek alsof het nacht was.

Foto: Maaididit.

En in Elsendorp leverde het noodweer dit prachtige plaatje op.

Wachten op privacy instellingen...

Marcel zag naderende onweerswolken in Helmond.