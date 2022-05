Donkere luchten brengen herinneringen aan verwoestende hagelbui terug

De drukkende warmte, de wind en de donkere luchten. Oude herinneringen kwamen de afgelopen dagen weer boven bij inwoners uit Luyksgestel. Op 23 juni 2016 zorgde een hagelbui voor enorme schade in het dorp van zo'n 3600 inwoners "Het leek wel oorlogsgebied toen", zegt een inwoner.

"Gisteren vond ik heftiger dan vandaag", zegt een mevrouw op leeftijd die haar hondje uit het uitlaten is. Vanwege het stormachtige weer heeft ze de camper uit voorzorg naar de opslag gebracht. "Die zat in 2016 vol met gaten. De schade was toen groot. Niet alleen aan de camper maar ook aan het huis en de tuin." Ze vond het vooral heftig toen gisteren de lucht enorm donker en groen werd.

Datzelfde gevoel heerst ook bij een andere mevrouw die rustig in haar tuin het onkruid aan het verwijderen is. "De lucht was donderdag ook zo drukkend als die dag in 2016. Het verliep net als die dag". Ook bij deze mevrouw lagen de dakpannen van het huis en was er waterschade. "Het was echt verschrikkelijk. Je wil dat gewoon niet meemaken. Ik heb echt wel gedacht: toch niet weer hè?"

Niks leek er aan de hand op donderdagavond 23 juni 2016. Maar binnen een kwartier was het kwaad geschied. Niet alleen in Luyksgestel, maar ook in Asten en Someren richten hagelstenen ter grootte van een tennisbal voor 500 miljoen euro schade aan. Huizen, auto's en kassen raakte ernstig beschadigd. Bij een kashouder in Luyksgestel lag een miljoen kilo glas in stukjes tussen zijn planten. Sommige auto's werden total los verklaard.