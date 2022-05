Hockeysters Den Bosch nog geen landskampioen

De hockeysters van Den Bosch spelen zondag de beslissende wedstrijd om de landstitel. De tweede wedstrijd (best-of-3) tegen SCHC werd zaterdag met 0-1 verloren.

De eerste wedstrijd tegen SCHC uit Bilthoven werd donderdag met 3-1 door Den Bosch gewonnen. Zondag volgt de derde en besissende wedstrijd, weer in Den Bosch.

De vrouwen hielden het zaterdag lange tijd spannend. De eerste drie kwarten leverden geen doelpunt op, maar in het vierde kwart benutte SCHC een strafbal vanwege shoot. Yibbe Jansen scoorde de openingstreffer.

Margot van Geffen, die na dit seizoen Den Bosch verruilt voor HGC, was ondanks de nederlaag tevreden met het spel. "We creëerden veel kansen, tot aan het einde nog. ik heb erin geloofd tot de laatste seconde dus het is wel zuur dat het niet lukt, maar er is nog niets verloren. Pas in het laatste kwart hebben we laten zien hoe fel we kunnen zijn, dat is te laat. In de play-offs helemaal dus dat is jammer. Maar nu kan ik nog één keer dit pak aantrekken, dus dat is ook mooi. Op naar morgen."

Bossche steunpilaren vertrekken

Naast Van Geffen trekken ook Lidewij Welten en Marloes Keetels het Bossche shirt zondag voor het laatst aan. Welten gaat naar Kampong en Keetels stopt helemaal met topsport.

De erelijst van de Bossche hockeysters is lang. Ze kunnen zondag voor de 21ste keer landskampioen worden. Sinds 1998 hebben ze slechts drie keer de titel aan een andere club gelaten. Dat was steeds Amsterdam, in 2019, 2013 en 2009. Geen enkele andere hockeyclub won zo vaak de titel in de hoofdklasse.