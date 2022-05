Dochter van Irmgard waarschijnlijk slachtoffer 'needle spiking' Kaatsheuvel

De dochter van Irmgard Boulet is waarschijnlijk zaterdagavond geprikt en gedrogeerd met een injectienaald toen ze het Pleinfestival in Kaatsheuvel bezocht. Het meisje kwam helemaal verward thuis en was niet aanspreekbaar. Zes mensen hebben zich inmiddels gemeld omdat ze vermoeden dat ze slachtoffer zijn van 'needle picking'. Een 18-jarige vrouw werd onwel en is naar het ziekenhuis gebracht.

"Toen ze thuiskwam, was ze helemaal in de war en ik kon geen gesprek met haar voeren. Ik wist niet wat ik ervan moest denken", vertelt de geschokte moeder.

"Nu ik hoor dat er allemaal mensen zouden zijn geprikt, ben ik enorm geschrokken. Het breekt m'n hart dat haar dit waarschijnlijk is overkomen."

"Vroeger werd er iets in een drankje gegooid, nu krijg je stiekem een prik met een naald", zegt Irmgard. "Het gaat steeds een stap verder. Ik hoop dat er controle is, dit moet stoppen", zegt ze.

Het is hét gesprek van de dag op het Anton Piekplein, waar zondag de laatste dag van het Pleinfestival is. "Heel heftig wat er is gebeurd", zegt een jonge bezoekster. "Echt veilig voel ik me niet meer, maar ik ben in gezelschap van wat vrienden die me kunnen beschermen."

Fianni, die ook bij het evenement rondloopt, vertelt dat een vriendin van haar hoogstwaarschijnlijk geprikt is met een injectienaald . "Ze zat gisteravond op een bankje en was helemaal aan het ronddraaien. Dat was echt naar om te zien."