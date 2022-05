Irmgard dacht dat haar dochter mogelijk slachtoffer 'needle spiking' was

De dochter van Irmgard is zaterdagavond niet geprikt en gedrogeerd met een injectienaald toen ze het Pleinfestival in Kaatsheuvel bezocht. Het meisje maakte een dag later wel een verwarde indruk. Hoewel haar moeder een dag later het verband legde met het festival, bleek dat toch niet het geval te zijn. Dat zegt ze zondagavond tegen Omroep Brabant nadat ze haar dochter uitgebreid heeft gesproken.

Later op de avond laat Irmgard weten dat haar dochter gelukkig niets is overkomen. Wel was ze eerder bang dat haar dochter mogelijk was geprikt, zoals bij anderen. Zes mensen gaven aan te vermoeden dat ze zaterdagavond gestoken of geprikt te zijn bij het Pleinfestival.

Moeder Irmgard was zaterdag op het Pleinfestival waar haar dochter ook was. Ze ging zelf wat eerder naar huis. Haar dochter bleef achter met een stel vrienden.

Het is zondag hét gesprek van de dag op het Anton Piekplein, waar zondag de laatste dag van het Pleinfestival is. "Heel heftig wat er is gebeurd", zegt een jonge bezoekster. "Echt veilig voel ik me niet meer, maar ik ben in gezelschap van wat vrienden die me kunnen beschermen."

Fianni, die ook bij het evenement rondloopt, vertelt dat een vriendin van haar hoogstwaarschijnlijk geprikt is met een injectienaald. "Ze zat gisteravond op een bankje en was helemaal aan het ronddraaien. Dat was echt naar om te zien."