Wel of geen feestgangers geprikt? Drie aangiftes en nog héél veel vragen

Zijn er dit weekend in Kaatsheuvel nu wel of geen feestvierders met naalden geprikt? Het antwoord op die vraag is even kort als onbevredigend: niemand weet het zeker. Wél staat vast dat er inmiddels drie aangiftes bij de politie liggen. Maar wat kan die politie met het fenomeen, waarvan nog niet eens vaststaat of het wel een fenomeen is, of het écht bestaat? En hoe kijken huisartsen ernaar?

"We zijn nog aan het onderzoeken wat er in Kaatsheuvel is gebeurd en óf er daadwerkelijk iets is gebeurd." Politiewoordvoerder Lieke van Avendonk kan het niet vaak genoeg benadrukken: het is allerminst zeker dat op een feestje op het Anton Pieckplein dit weekend mensen slachtoffer zijn geworden van het inmiddels internationaal veelbesproken 'needle spiking'.

Wat wél vaststaat:

Zes mensen zochten tijdens het Pleinfestival in Kaatsheuvel de EHBO-post op, met een vermoeden/ angst geprikt te zijn.

Dat heeft geleid tot drie aangiftes van mishandeling, laat de politie maandagochtend desgevraagd weten.

Een vrouw van 18 werd op het feest onwel en moest naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek. Dat is in handen van de afdeling Forensische Opsporing.

Bij de huisartsen in Kaatsheuvel kwamen dit weekend geen telefoontjes binnen van onwel geworden Pleinfeestgangers. De politie deed een oproep om je vooral bij de dokter te melden, als je klachten kreeg. Maar er belde dus niemand, blijkt maandagochtend uit een belronde van Omroep Brabant.

Het politieonderzoek dat loopt, bestaat voor een groot deel uit praten. Woordvoerder Van Avendonk: "Met de mensen die de EHBO-post hebben bezocht, hoe verliep hun stapavond? En met de mensen die daar aan het werk waren, wat hebben zijn gezien en geconstateerd? En met de artsen in het ziekenhuis, die de vrouw hebben onderzocht die onwel werd. We willen natuurlijk heel graag waar zij ziek van is geworden."

Ook worden camerabeelden bekeken van het Pleinfestival, vertelt de woordvoerder. En dan heeft de afdeling Forensische Opsoring nog de mogelijkheid om zelf lichamelijk onderzoek doen. Of dat in het specifieke geval 'Pleinfeest Kaatsheuvel' ook gebeurd is of nog op de planning staat, kan/ mag van Avendonk niet zeggen.

Geen telefoontjes huisartsen

Bij de verschillende huisartsen in het dorp bleven de telefoons dus stil, na de oproep die de politie deed. Mochten zich toch nog mensen melden, dan worden die uitgenodigd op het spreekuur, zo krijgt Omroep Brabant maandagochtend bij de verschillende praktijken te horen.

Maar of dat dan wat oplevert? Huisarts Van Laarhoven stelt: "Het is heel lastig te traceren, een prikje is vaak nauwelijks terug te zien. Na het zetten van een griepprik zie je soms helemaal niets, bijvoorbeeld." Als mensen zelf ook alcohol gedronken hebben of drugs gebruikt, is bovendien heel lastig te zeggen waarom iemand zich niet lekker voelt, vervolgt de huisarts.

En dan is er nog de factor tijd. Bloedonderzoek bijvoorbeeld heeft al weinig zin meer nu er bijna twee dagen zijn verstreken: "Die tijdspanne is eigenlijk al te groot."

Van Laarhoven benadrukt dat melding maken bij de politie ondanks alle mitsen, maren en moeilijkheden altijd zinvol is. "Zo kunnen er cijfers in kaart gebracht worden."

Onrust

Bij EenVandaag noemden deskundigen het stiekem drogeren van mensen met een naald vorige week nog 'bijna onmogelijk'. Maar het uitsluiten kunnen ze ook weer niet. Op verschillende plekken in Nederland liggen meldingen en zelfs aangiftes, maar hard bewijs is nergens gevonden.

Een prima recept voor onrust, al met al. "Heel heftig wat er is gebeurd", zei een bezoekster van het Pleinfeest dit weekend tegen Omroep Brabant. Maar misschien is er dus wel helemaal niets gebeurd, benadrukt de politiewoordvoerder nog maar een keer. "Zodra we meer weten, gaan we het melden."

