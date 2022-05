Olivier maakt rit in échte Lamborghini nadat hij kartonnen versie verkocht

Met de kartonnen Lamborghini die Olivier Backx (12) vakkundig in elkaar knutselde, kwam de jongen uit Alphen begin deze maand uitgebreid in het nieuws. Dinsdag stapte hij in een échte Lambo. En dat was dan weer geregeld door de koper van de kartonnen versie, voormalig autocoureur Robert Doornbos.

Voor het huis van de familie Backx verschijnt maandagmorgen een grote trailer. De kartonnen Lamborghini die Olivier het afgelopen jaar met veel plezier heeft gebouwd, wordt opgehaald. Ruim tweehonderd uur werkte de 12-jarige aan de creatie, maar hij vindt het niet erg om er afscheid van te moeten nemen. Hij had hem gebouwd om te verkopen en is mega trots dat de kartonnen wagen nu tussen échte Lamborghini's komt te staan. Mooi versierd met een strik met de Italiaanse vlag, tillen Olivier en Leo, werknemer in de showroom, de auto in de trailer.

De Lamborghini wordt ingeladen om naar Rotterdam te brengen (foto: René van Hoof).

Dinsdagmiddag wordt Olivier ontvangen door Doornbos in Porsche Luxury Cars, zijn autozaak in Rotterdam. De tiener mag zien waar zijn kartonnen wagen staat tentoongesteld én er staat hem een echte verrassing te wachten. "Zijn auto heeft de beste plek in de showroom gekregen", vertelt Doornbos. Voordat Olivier er is, bekijkt de voormalig coureur zijn aankoop nog eens goed. "Kijk eens wat een details overal. Hij lijkt absoluut op een echte V12." Hij heeft bewondering voor het werk van de 12-jarige. "Wat ik zo gaaf vind, is dat hij een jong talent is. Terwijl iedereen online zit, heeft Olivier in zijn eentje een auto zitten maken. En dat van een foto, want hij heeft nog nooit een echte Lamborghini van dichtbij gezien."

"We ontvangen hem als een superster."

Volgens de deal zou Olivier ook een beleving voor het leven krijgen. "En dat is priceless", zegt Doornbos. Als de jonge autobouwer binnenkomt, heeft hij echter nog geen idee wat hem te wachten staat. "We ontvangen hem als een superster." Hij krijgt eerst een rondleiding door de Lamborghini-werkplaats, waar hij zelf het gaspedaal van een echte Lamborghini in mag drukken. "Dat is het mooiste geluid ter wereld", lacht Doornbos. "Wauw, zo hé", roept Olivier onder de indruk, terwijl hij hard op het gaspedaal drukt. Daarna krijgt hij eindelijk te zien waar zijn creatie is komen te staan. "Hij staat heel mooi. Beter dan bij ons in de garage", zegt Olivier als hij de kartonnen auto tussen rode afzetpalen ziet staan. "Dat hij zo mooi zou komen te staan en dat ik zo'n topdag zou krijgen, dat had ik echt nooit durven dromen."

"Ik vind het zo knap gemaakt."