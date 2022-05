112-nieuws: inbreker op heterdaad betrapt • bestuurder gewond na botsing

13.51

De bewoner van een huis aan de Keizers Akker in Tilburg hoorde woensdagochtend rond kwart over zes een hard geluid. Hij keek vanaf de overloop naar beneden en zag dat de voorruit van zijn deur was vernield en dat daar een arm doorheen stak. Het was de arm van een man die probeerde in te breken. De inbreker kreeg door dat de bewoner wakker was, dus sloeg op de vlucht. Maar de bewoner liet hem daar niet mee wegkomen.

De bewoner stapte in zijn auto en zette de achtervolging in. Ondertussen was de politie ingeschakeld. Uiteindelijk werd de inbreker aangehouden op de Klein Tilburg. Het gaat om een 44-jarige man. Hij had meerdere ramen van het huis vernield en spullen uit de auto van de bewoner gestolen. Hij had ook de fiets van de buren gestolen. Alle spullen zijn inmiddels weer terug bij de eigenaren. De man zit nog vast.