112-nieuws: knuffeldieven bestelen man • auto botst tegen tractor

23.00

Een en ander was in scene gezet ter ere van het afscheid van Nico als vrijwilliger bij de brandweer in Helvoirt en Cromvoirt. Nico heeft besloten na 37 jaar zijn brandweerhelm aan de wilgen te hangen. De locatie aan de Vendreef was niet zomaar gekozen. Het was de plek waar Nico 37 jaar geleden zijn eerste brand bluste. Na het 'blussen' van de brand hadden de collega-vrijwilligers van de brandweer in Helvorit en Cromvoirt nog verschillende verrassingen voor Nico in petto. Nico blijft voorlopig overigens nog wel actief als postcommandant in Helvoirt én als leider bij de jeugdbrandweer.