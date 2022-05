112-nieuws: brand recyclingbedrijf Son • scooterrijder gewond bij botsing

04.12

Een auto is zaterdagnacht in Breda op het dak terechtgekomen nadat de bestuurder de macht over het stuur was kwijtgeraakt. Dit gebeurde rond kwart voor drie op de Belcrumweg, vlak na een bocht. De bestuurder is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie sloot de weg na de crash tijdelijk af voor het overige verkeer. Een berger heeft de auto getakeld. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.