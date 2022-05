112-nieuws: jongens moeten troep opruimen • man uit Rosmalen verongelukt

17.00

De brandweer verwacht dat de brand bij Remondis Recycling in Son rond half zes zondagmiddag is geblust. Het vuur brak tegen twaalf uur door nog onbekende oorzaak uit. Een deel van bedrijventerrein Ekkersrijt, waar het afvalverwerkingsbedrijf is gevestigd, was urenlang afgesloten. Dit, omdat er mogelijk giftige stoffen zijn verspreid. Volgens een woordvoerder van Remondis is dit niet het geval. Wel hing er na vijf uur nog een brandlucht over een deel van Ekkersrijt.

