Restaurant Alma totaal overrompeld door Michelinster: 'Dit is bizar'

Met confetti, gejuich en champagne worden Wouter van Laarhoven en Malou Hagenaars maandagmiddag ontvangen op De Lind in Oisterwijk. De chefkok en gastvrouw van restaurant Alma hebben namelijk hun allereerste Michelinster binnengehaald. “Dit was eigenlijk wens voor over tien jaar, het is bizar’’, is de eerste reactie van Malou.

Nederland is tien nieuwe sterrenrestaurants rijken, drie daarvan staan in Brabant. En Alma is er daar dus één van. En ze zijn dubbel in de prijzen gevallen: Malou Hagenaars heeft namelijk ook een Sommelier Award gekregen.

"Heel bijzonder dat we zo snel gevonden en gewaardeerd zijn.”

“Ik kan nu nog niet in woorden uitdrukken hoe blij ik ben”, zegt chefkok Wouter van Laarhoven als hij aankomt in Oisterwijk. “Als je daar in Amsterdam bij de uitreiking zit, is het echt heel spannend.” Ondanks positieve verwachtingen van collega’s had hij niet verwacht een ster te krijgen. “We knokken ervoor en we werken hard, maar voor dit jaar had ik hem nog niet zien aankomen.” Het restaurant van Malou en Wouter is sinds eind 2019 open. “Maar door alle lockdowns zijn we voor ons gevoel eigenlijk pas 1,5 jaar open. Het is een bekroning, die ster. Heel bijzonder dat we zo snel gevonden en gewaardeerd zijn.”

“Maar ik ben vooral trots op het team, op de mensen."

Voor de chefkok is een ster niet nieuw. Eerder haalde restaurant De Molen in Kaatsheuvel een Michelinster. “Daar was ik gewoon in dienst. Als je dan je eigen zaak begint hoop je dat ze bij Michelin je onthouden en in beeld hebben.” En dat is dus gelukt, want nu staat de eerste eigen ster op de borst van Wouter. En die ster voelt fijn, glimlacht hij. “Maar ik ben vooral trots op het team, op de mensen. Want we doen het niet alleen, we doen het echt samen.” Op de vraag waarom ze een ster hebben gekregen is Wouter even stil. “Malou heeft net in de auto het rapport voorgelezen, maar ik ben het alweer kwijt. Iets met diepgang van de sauzen, de verfijning in de gerechten en de rijke en eerlijke producten.’’ Malou vult met een lach aan: “Het was niet dat het niet lekker was.”

"Eerst deze ster verdedigingen.”