Voetganger doodgereden in Tilburg, drie mensen opgepakt

Een voetganger is maandagavond rond half twaalf op het Besterdplein in Tilburg aangereden door een auto en hierbij om het leven gekomen. De wagen is na de botsing doorgereden. De politie heeft twee mensen aangehouden. Het is niet bekend of een van hen ook de bestuurder van de auto is. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.

Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar dit mocht niet baten. De politie is direct een onderzoek begonnen. Ze kon nog niet bekendmaken wie het slachtoffer is.

'Auto reed op verkeerde weghelft'

Volgens getuigen reed de auto op de verkeerde weghelft toen de man, die een hondje uitliet, overstak. De voetganger kon een botsing niet voorkomen. Het hondje is bij familie van zijn baasje opgevangen.

De auto ging er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor. De bestuurder zette de wagen een aantal straten verderop stil. Een aantal inzittenden is hierop een broodjeszaak binnen gegaan, zo meldt een 112-correspondent. Een deel van de omgeving waar het ongeluk is gebeurd is afgezet, net als een aantal straten in de buurt waarvan de auto is teruggevonden.

Vierde incident met doorrijder

Het is het vierde incident in korte tijd in Brabant waarbij een auto na het veroorzaken van een ongeluk is doorgereden. In Eindhoven raakte hierbij afgelopen weekend een fietser zwaargewond. In Uden liep een vrouw zaterdag lichte verwondingen op toen ze op haar fiets werd aangereden. Ook de automobilist die dit op zijn of haar geweten heeft, stopte niet. In Oostelbeers ten slotte, werd maandagavond een wielrenner geschept. De veroorzaker reed eveneens door, maar kon snel worden opgespoord.