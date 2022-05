112-nieuws: auto rijdt man dood in Tilburg • brand appartement Helmond

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

7.30 - Brand in appartementencomplex Helmond

Rond tien over zeven is brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Mercuriuslaan in Helmond. De brandweer heeft twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet en had het vuur binnen een half uur onder controle. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en hoe de brand is ontstaan. Salvage is ingeschakeld om gedupeerden te helpen bij de afwikkeling van de schade. 2.30 - Drie wagens door brand getroffen

In Den Bosch zijn maandagnacht drie wagens beschadigd geraakt door een brand. De politie sluit opzet niet uit. De auto's stonden aan de Vughterweg; twee zijn uitgebrand. De weg was tijdens het blussen enige tijd afgesloten.

De politie heeft twee mensen aangehouden die mogelijk iets te maken hebben gehad met het doodrijden, maandagavond laat, van een voetganger in Tilburg. Het slachtoffer werd door een auto geraakt toen hij op de Besterdring wilde oversteken. De wagen is erna doorgereden en enige straten verderop tot stilstand gebracht. Het slachtoffer was een hondje aan het uitlaten, het dier heeft uiteindelijk zelf de weg naar huis teruggevonden.