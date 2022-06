112-nieuws: snorfietser zwaargewond • ongeval op A59

7.30

Rond tien over zeven is brand uitgebroken in een appartementencomplex aan de Mercuriuslaan in Helmond. De brandweer heeft twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet en had het vuur binnen een half uur onder controle. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt en hoe de brand is ontstaan. Salvage is ingeschakeld om gedupeerden te helpen bij de afwikkeling van de schade.