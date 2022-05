Dodelijk ongeluk Tilburg: vierde man opgepakt

De politie zette de omgeving rondom de Besterdring af (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Brandweer, politie en ambulance werden gealarmeerd (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Sporenonderzoek (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/3 De politie zette de omgeving rondom de Besterdring af (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties).

Ook de vierde inzittende van de auto die maandagavond betrokken was bij een dodelijk ongeval op de Besterdring in Tilburg heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie.

Eerder werden twee Tilburgers (17 en 22) en een 22-jarige Rotterdammer opgepakt op verdenking van hun betrokkenheid. De Tilburgers mochten dinsdagmiddag naar huis, maar ze blijven wel verdachten. De man uit Rotterdam zat vermoedelijk achter het stuur van de auto die een 66-jarige man aanreed. De Tilburger liet op dat moment zijn hond uit. Volgens getuigen reed de auto op de verkeerde weghelft en is het slachtoffer enkele tientallen meters meegesleurd. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Vlucht

De verdachten gingen er na het ongeval vandoor. Op basis van getuigenverklaringen werd de auto even later gevonden op de Bisschop Sonniusstraat. De inzittenden vluchtten vervolgens naar een broodjeszaak aan de Veldhovenring, waar de twee Tilburgers werden opgepakt. De Rotterdammer meldde zich rond halfdrie op het bureau. Het politieonderzoek naar het dodelijke ongeval is in volle gang. De hond van het slachtoffer bleef ongedeerd. Weg wordt aangepast

Veel bewoners en ondernemers van de Besterdring in Tilburg klagen al jaren over de snelheid waarmee sommige automobilisten door hun buurt rijden. Vooral 's avonds is het vaak raak en veroorzaken de piepende banden en ronkende motoren veel overlast. De Besterdring wordt een 30 kilometerweg, de voorbereidingen hiervoor beginnen dit jaar. De weg zal pas klaar zijn in 2025.