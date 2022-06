112-nieuws: fietser zwaargewond na aanrijding • ongeval in Deurne

17.10

Een auto is woensdagmiddag in brand gevlogen bij gezondheidscentrum de Flair aan de Lange Wagenstraat in Gilze. De automobiliste had onderweg al een brandlucht geroken. Toen de vrouw in het centrum was, werd ze geroepen dat haar voertuig in brand stond. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte. De oorzaak is waarschijnlijk een technisch mankement.