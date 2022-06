112-nieuws: gekantelde vrachtwagen N260 • scooterrijder gewond na ongeluk

13.18

Bij een explosie in een drugslab in Friesland is een 21-jarige man uit Eindhoven zwaargewond geraakt. Er kwam ook iemand om het leven, over de identiteit van dit slachtoffer is nog niets bekend. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.

LEES OOK: Explosie in drugslab in Friesland: man uit Eindhoven zwaargewond