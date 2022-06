Brabant-Noord verzorgt begin juli noodopvang voor asielzoekers

Veiligheidsregio Brabant-Noord is komende maand aan de beurt om crisisnoodopvang te verzorgen voor 150 asielzoekers. Verschillende regio's moeten komende tijd opvang klaar hebben staan, om te voorkomen dat er weer mensen in stoelen op de gang moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De Veiligheidsregio moet de crisisnoodopvang van 29 juni tot 12 juli klaar hebben staan. "Op dit moment zijn wij in gesprek met een mogelijke gemeente waar dit zou plaats kunnen vinden en treffen we de eerste voorbereidende acties", meldt de regio. Een concrete locatie kan nog niet worden genoemd.

Eerste lichting

Het is de taak aan verschillende regio's om crisisnoodopvang te regelen voor asielzoekers. De eerste lichting is Amsterdam-Amstelland, Groningen, Zeeland en Friesland. In de tweede helft van juni is de beurt aan vier andere Veiligheidsregio's. Een daarvan is dus Brabant-Noord. Welke drie andere regio's zijn aangewezen, is nog niet bekend.

De verdeling zou in ieder geval voor de komende twaalf weken voldoende opvangcapaciteit moeten opleveren om te voorkomen dat er weer mensen in stoelen op de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen, zoals de afgelopen tijd meerdere keren het geval was.

