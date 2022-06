1239 Brabanders maken de tocht tijdens 15e editie van Alpe d'HuZes

Duizenden deelnemers maken donderdag hun monstertocht: zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez beklimmen om daarmee geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en kankerbestrijding. Onder hen zijn 1239 Brabanders die de berg beklimmen. Rond acht uur eindigt het evenement.

Een overleden moeder, zieke vader of eigen lichaam dat vecht tegen kanker: iedere deelnemer begint met een eigen verhaal aan de veertien kilometer lange tocht. De weg telt 21 haarspeldbochten en staat symbool voor de moeilijke weg die kankerpatiënten doorlopen. Door de berg te beklimmen is het idee dat je voelt hoe het is om stuk te gaan, maar toch iedere keer weer doorgaat.

Tijdens deze vijftiende editie beklimmen in totaal 4720 deelnemers wandelend, hardlopend of fietsend de berg in Frankrijk. Een kwart daarvan komt uit Brabant.

Eindbedrag wordt later bekend

Met de tocht zamelen deelnemers geld in voor onderzoek naar kanker en kankerbestrijding. In voorgaande edities is in totaal al zo'n 183 miljoen euro opgehaald. Daar zijn maar liefst 302 kankeronderzoeken mee gefinancierd. Hoeveel geld er tijdens de editie van deze donderdag is opgehaald, wordt later op de avond bekendgemaakt.

LEES OOK:

Corné is ongeneeslijk ziek en fietst met zijn kinderen Alpe d'HuZes

Corina wandelt naar top van dé berg: 'Wat een geluk dat ik dit mag doen'

Laura loopt in trouwjurk de berg op en hoopt dat overleden moeder toekijkt