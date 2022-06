Ruim 16,2 miljoen euro opgehaald tijdens 15e editie Alpe d'HuZes

Duizenden deelnemers maakten donderdag hun monstertocht: zo vaak mogelijk de Alpe d'Huez beklimmen om daarmee geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en kankerbestrijding. Onder hen zijn 1239 Brabanders die de berg beklommen. In totaal is ruim 16,2 miljoen euro opgehaald. Dat is 4 miljoen euro meer dan de laatste editie van 2019.

Een overleden moeder, zieke vader of eigen lichaam dat vecht tegen kanker: iedere deelnemer begon met een eigen verhaal aan de veertien kilometer lange tocht. De weg telt 21 haarspeldbochten en staat symbool voor de moeilijke weg die kankerpatiënten doorlopen. Door de berg te beklimmen is het idee dat je voelt hoe het is om stuk te gaan, maar toch iedere keer weer doorgaat.

Tijdens deze vijftiende editie beklimmen in totaal 4720 deelnemers wandelend, hardlopend of fietsend de berg in Frankrijk. Een kwart daarvan komt uit Brabant.

Eerder al 183 miljoen euro opgehaald

Met de tocht zamelen deelnemers geld in voor onderzoek naar kanker en kankerbestrijding. In voorgaande edities is in totaal al zo'n 183,6 miljoen euro opgehaald. Daar zijn maar liefst 302 kankeronderzoeken mee gefinancierd.

"Het was prachtig om Alpe d’HuZes weer echt in Frankrijk te houden", zegt Erik Jutstra, voorzitter van Stichting Alpe d'HuZes. "De beleving was daardoor mogelijk nog groter. Ik ben ook erg blij met het behaalde resultaat", aldus Jutstra.