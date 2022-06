Ouders krijgen groen licht om eigen school te beginnen

Het dorp Oostelbeers bij Oirschot houdt waarschijnlijk toch een eigen school. Een aanvraag om zelf een school op te mogen richten school is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Daarmee is het nieuwe Kindcentrum De Beuk geboren, een initiatief van een aantal ouders. "Dit is echt supertof."

Scholenkoepel SKOBOS besloot anderhalf jaar geleden dat basisschool De Beerze, locatie Oostelbeers, dicht moet. De honderd leerlingen die nu nog op die school zitten, worden dan samengevoegd met de locatie in Middelbeers op een nog nieuw te bouwen integraal kindcentrum bij sportpark De Klep. Die nieuwe locatie ligt tussen de twee dorpen in, zo'n kilometer van Oostelbeers vandaan.

De groep ouders deed een beroep op de nieuwe wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen. Daarmee kun je voortaan veel gemakkelijker een school oprichten. Als de initiatiefnemers tenminste genoeg handtekeningen verzamelen en er een goed onderwijsplan ligt dat is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie. Daarna krijgen zij direct financiële steun van het Rijk. Eerder moest een school in oprichting alles zelf eerst financieren.

"De enige mogelijkheid om een school is ons dorp te houden, was om er zelf een te beginnen. Zo gezegd, maar niet zo gedaan", zegt hij lachend.

De discussie over de nieuwbouw speelt nu al zo'n anderhalf jaar. Een groot deel van de ouders was tegen de verhuizing van de school uit Oostelbeers. "Voor een dorp als Oostelbeers is zo'n school een verbindende factor", legt Maarten Smits, een van de initiatiefnemers van de nieuwe school uit.

Het nieuwe Kindcentrum De Beuk slaagde met vlag en wimpel. De nieuwe stichting haalde iets meer dan de benodigde 104 handtekeningen op en ook het onderwijsplan werd goedgekeurd. "Dit is echt supertof. Dat ons dit als ouders zonder onderwijsachtergrond gelukt is, is fantastisch."

Door de nieuwe wet is de gemeente nu verplicht om een schoolgebouw te vinden voor De Beuk. "Daarvoor gaan we nu gesprekken voeren met de gemeente. Misschien kunnen we wel in het huidige gebouw van De Beerze in Oostelbeers blijven", zegt Smits.

Toch willen de ouders het uiteindelijk niet zelf gaan doen. "Wij zijn zelf geen leerkrachten. We zijn in gesprek met verschillende scholenkoepels om te kijken of één van die koepels dit samen met ons wil gaan doen." Een van die koepels is SKOBOS, die nu het onderwijs verzorgt in Oostelbeers.

Kindcentrum De Beuk mag vanaf het schooljaar 2023-2024 de deuren openen. Het bestuur hoopt die datum te halen.