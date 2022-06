112-nieuws: auto botst achterop truck • meerdere verkeersborden geramd

09.45

In een cafetaria aan de Oostwal in Oss is vrijdagochtend een grote uitslaande brand uitgebroken. De brand is volgens de Veiligheidsregio begonnen in de keuken van de cafetaria en is overgeslagen naar de bovengelegen appartementen en een naburige grillroom. De vijf appartementen zijn ontruimd. De vijftien bewoners worden op gevangen in het gemeentehuis.