112-nieuws: papiercontainers in de fik • drukke avondspits verwacht

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

08.30 Auto botst achterop vrachtwagen Op de A2 bij Eindhoven is een auto achterop een vrachtwagen gebotst. De auto wilde ter hoogte van het vliegveld uitvoegen. Voor de auto moest een vrachtwagen plotseling remmen. De bestuurder van de auto kon niet op tijd remmen. Niemand raakte gewond. Door het ongeluk ontstond er een file op de A2. Foto: SQ Vision

08.00 Twee zwaar gewonden bij frontale botsing Op de Wolfsputter Baan (N279) in Helmond zijn vrijdagochtend twee auto's frontaal tegen elkaar gebotst. De bestuurders van beide auto's raakten zwaargewond. Een traumahelikopter werd opgeroepen om de trauma-arts naar de plek van het ongeluk te brengen. Beide slachtoffers zijn met de ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde na een flauwe bocht in de weg. Foto: SQ Vision LEES OOK:

07.30 Ongeluk op N2 zorgt voor vertraging Een ongeluk op de N2 van Maastricht richting Eindhoven zorgt vanochtend voor vertraging tussen knooppunt De Hogt en Eindhoven-Airport. De rechterrijstrook is er dicht. Rond half acht moeten automobilisten rekening houden met vijf kilometer file. Dit zorgt voor zo'n twintig minuten vertraging, zo meldt de ANWB.

06.00 ANWB verwacht drukke avondspits vanwege pinksterweekend De ANWB verwacht een drukke avondspits vanwege het aankomende pinksterweekend. De meeste files worden verwacht in onze provincie en op wegen naar de Veluwe en rond Arnhem en Nijmegen. Waarschijnlijk is het vrijdagmiddag al drukker dan normaal op de weg door vakantiegangers. De ANWB verwacht dat de meeste files rond 19.00 uur zijn opgelost. In 2019, voor corona, stond er aan de vooravond van het pinksterweekend 900 kilometer file. Vorige week woensdag was er voor aanvang van het hemelvaartweekend de drukste avondspits van het jaar, met ruim 1120 kilometer langzaam rijdend verkeer.

05.30 Papiercontainers in de fik De vlammen sloegen vannacht rond drie uur uit meerdere papiercontainers aan de Baroniestraat in Rijen. De brandweer moest eraan te pas komen om de boel te blussen. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Foto: Jeroen Stuve / SQ Vision.

02.00 Niet één, niet twee, maar drie lekke banden Een weginspecteur van Rijkswaterstaat stuitte vannacht rond kwart voor twee op de snelweg A67 bij Eersel op een bestelbusje met maar liefst drie lekke banden. Het busje was in erg slechte staat, laat de weginspecteur in een tweet weten. Het busje is door een berger naar een veilige plek gebracht.