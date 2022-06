112-nieuws: twee zwaargewonden bij steekpartij • mishandeling met stuk glas

13.35

Een 25-jarige man is donderdagnacht in Tilburg aangehouden nadat hij iemand had mishandeld. Ook had hij een agent bedreigd. Rond één uur kwam bij de politie een melding binnen dat iemand op de Heuvelring gewond was geraakt nadat een bierfles tegen zijn hoofd was gegooid. De verdachte was er vandoor gegaan.

Later in de nacht schopte diezelfde verdachte stennis bij een huis aan de Professor Lorentzstraat. Daar gooide hij ruiten in en bedreigde hij de bewoners. In de Professor Keersomstraat wilde een agent de verdachte aanhouden. Die kwam daarop dreigend met een schaar en een ijzeren buis op de agent af. Met een stroomstootwapen werd de man tot bedaren gebracht. Hij zit nog vast.