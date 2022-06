Buurvrouw na vondst twee doden: 'De stank en vliegen vergeet ik nooit meer'

Buurtbewoners in de wijk waar donderdagavond twee doden werden gevonden in een huis, zijn nog amper bekomen van de schrik. In een huis aan de Zesde Reit in Den Bosch werden twee lichamen gevonden, toen buren de politie hadden gewaarschuwd omdat de bewoners al een tijd niet waren gezien. "De stank en de vliegen zal ik niet snel vergeten."

De politie sluit niet uit dat de twee mensen die werden gevonden, door een misdrijf om het leven zijn gekomen. In de woning waren "meerdere verdachte omstandigheden" die "nadrukkelijk onderzoek behoefden", zo zegt de politie vrijdag. De politie heeft nog niet officieel vastgesteld wie de doden zijn, maar volgens de buurtbewoners gaat het om moeder en dochter. De twee lagen er al langere tijd. Volgens buren waren ze 'erg op zichzelf'.

"De auto stond er niet, ik dacht dat ze op vakantie waren."

"Ik heb een week of twee geleden een bloemetje aangenomen. Die was gestuurd door de werkgever van de moeder. Ze deden niet open en dus nam ik het bosje maar aan," vertelt de buurvrouw. Een aantal dagen ging voorbij en elke dag belde de buurvrouw opnieuw aan bij het huis van de slachtoffers, maar er werd niet open gedaan. "De auto stond ook niet voor de deur dus ik dacht dat ze op vakantie waren." Het bosje bloemen verwelkte en uiteindelijk gooide de buurvrouw het boeket maar weg. Ook in de dagen die daarop volgden, bleef het stil bij het huis van haar buren. "Ik heb niks van gegil of gejammer gehoord. Maar het was er altijd wel heel rustig dus ik had nog geen argwaan."

"Alle alarmbellen gingen af toen we de auto in de buurt vonden."