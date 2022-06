Judoka Sanne van Dijke wint goud bij Grand Slam in Tbilisi

Judoka Sanne van Dijke uit Heeswijk Dinther heeft op de Grand Slam van Tbilisi goud gewonnen. Ze won in de finale van Ai Tsunoda na een jurybeslissing.

Het was al de derde internationale finale van het jaar voor Van Dijke. De twee voorgaande kansen om de gouden medaille moest ze het met zilver doen: bij een grand slam in Tel Aviv en het EK, weet Dtv Nieuws.

De winnares van Olympisch brons kwam in de finale in haar klasse tot 70 kilogram door vlak voor tijd de Oekraïense Chystiakova op haar rug te krijgen. Tsunoda kreeg in de finale in de golden score een straf voor passiviteit waardoor de eindwinst naar Van Dijke ging.

LEES OOK:

Bronzen Sanne van Dijke gehuldigd in Heeswijk-Dinther: 'Machtig mooi'

Judoka Sanne van Dijke pakt brons in Tokio