Brand die basisschool verwoestte werd veroorzaakt door vuurwerk

De grote brand die vrijdagnacht meerdere klaslokalen van basisschool St. Antonius Abt aan de Maasstraat in het Eindhovense kerkdorp Acht verwoestte, ontstond hoogstwaarschijnlijk door het afsteken van vuurwerk. Er is dus geen sprake van bewuste brandstichting, concludeert de politie na onderzoek.

"Het onderzoek loopt nog, maar na met meerdere getuigen te hebben gesproken, denken we niet dat er opzet in het spel is en dat er dus geen sprake is van brandstichting. Verschillende getuigen hebben vuurwerk gezien", zo zegt een politiewoordvoerder tegen Omroep Brabant.

"Met een brand is het vaak lastig om precies te achterhalen wat de oorzaak is, aangezien het bewijs vaak mee verbrandt."

De brand woedde in meerdere klaslokalen. De schade is groot, maar de brandweer heeft een groot deel van de school kunnen redden.

Er kwam veel rook vrij. De rook was tot ver in de omgeving gezien. Omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. Aan mensen in de buurt werd een NL-alert verzonden.

"Veel teamleden en leraren wonen in de buurt en kwamen kijken. Sommigen stonden met tranen in hun ogen te kijken want zij werken al bijna veertig jaar op deze school," zei de schooldirecteur tegen Omroep Brabant.