Buschauffeurs in en om Helmond gaan woensdag staken

Ook mensen die in en om Helmond met de bus willen reizen, ontkomen niet aan een staking van chauffeurs. De FNV heeft voor woensdag onder meer Helmond uitgekozen als stad waar bestuurders het werk gaan neerleggen. De actievoerders willen een betere cao.

Het is niet de eerste keer in Brabant dat het stads- of streekvervoer plat komt te liggen door een staking van buschauffeurs.

Voor de actievoerders in Helmond wordt woensdag vanaf tien over vijf ’s ochtends een bijeenkomst gehouden in de busremise aan de Generaal Pattonstraat. Ze gaan met het neerleggen van hun werk de eisen van de FNV kracht bijzetten. De vakbond wil hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden en mede op die manier de jongeren achter het stuur in een bus krijgen.

Landelijke estafettestakingen

De stakingen maken deel uit van een landelijk estafetteprotest. Eerder werden hierdoor busreizigers in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Roosendaal en Bergen op Zoom geraakt.

Kijk hier naar beelden van een onverwachte werkonderbreking in Tilburg: