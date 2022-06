Agent Jeroen wordt bijgeschreven op herdenkingsplek: 'Emotioneel en zwaar'

De doodgereden politieagent Jeroen Leuwerink uit Asten wordt donderdag opnieuw geëerd. Zijn naam wordt onthuld in de Tuin van Bezinning, een herdenkingsplek van de politie in het Gelderse Warnsveld. “Jeroen zou dit heel stoer hebben gevonden”, glundert vader Jos trots.

Met twinkelende ogen staat vader Jos tussen de tientallen spullen. “Zo houden we de herinneringen aan Jeroen warm. Ik denk nog meerdere keren per dag aan hem. Het gemis is enorm.”

Dat de dood van Jeroen veel heeft losgemaakt, is goed te zien in het huis van zijn vader in Aarle-Rixtel. De woonkamer staat vol met spullen van zijn zoon. Een digitale fotolijst, zijn politiepet, beeldjes, penningen en zelfs het ME-schild: het staat allemaal breed uitgestald.

Bij elke foto van Jeroen volgt een uitgebreide anekdote. “Het was een echte carnavalsvierder. Kijk, hier houdt hij zijn gitaar verkeerd vast. Daar kon Grapperhaus erg om lachen, toen hij ons bezocht”, lacht zijn vader. Jeroens broer Martijn vult aan: "Hij waakte over iedereen, ook buiten werktijd."

"Hij verdient deze eer. Hij stond altijd voor iedereen klaar", weet zijn broer Martijn. "Hij was echt mijn grote broer. Ik kan nog altijd niet bevatten dat hij er niet meer is. Soms hoop ik nog dat hij gewoon terugkomt."

De Tuin van Bezinning Warnsveld is een nationaal monument. De politie richtte het op als eerbetoon aan politiemensen die zijn omgekomen tijdens de uitoefening van hun werk. In de tuin staat een herdenkingszuil met daarop de namen van deze overleden collega’s. “Ik had er nog nooit van gehoord”, geeft vader Jos toe. “Toch is het wel heel speciaal dat hij daar nu een plekje krijgt. Het wordt een emotionele en zware dag.”

Met tranen in zijn ogen denkt Jos terug aan het moment dat hij gebeld werd over de dood van zijn zoon. Midden in de nacht kreeg via zijn dochter het vreselijke nieuws te horen. “Het was bizar. Dat is niet te beschrijven. Ik heb geroepen en geschreeuwd. Dan stort je wereld in.”

De 37-jarige bestuurder die achterop de politieauto reed, was aan het appen, bekeek een sportwedstrijd en was bezig met Instagram, zo bleek later in de rechtbank. De Helmonder kreeg twee maanden cel. “Een bizarre straf”, vindt vader Jos nog altijd. Het hoger beroep is nog niet afgerond. “Afsluiten kan voor ons nog niet.”

Jeroens naam wordt donderdagmiddag bijgeschreven. “Het is een plek waar we nog vaak gaan komen. Onze gedachten zijn dan alleen bij Jeroen”, weet Jos. “Dan ben ik ondanks alles heel trots. Hij heeft toch iets nagelaten.”