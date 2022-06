Postbode hield Eduards brieven achter, en hij krijgt ze niet terug

Eduard Goyvaerts uit Geldrop is er klaar mee. Hij was één van de vele mensen die de dupe waren van een postbode uit Eindhoven, bij wie duizenden brieven en poststukken zijn gevonden. Goyvaerts heeft vergeefs geprobeerd voor hem mogelijk belangrijke post terug te krijgen. “Ik blijf zitten met een onbevredigend gevoel, maar laat het hierbij.”

Eind januari werd bekend dat de postbezorger jarenlang duizenden brieven, kaarten en andere poststukken niet had afgeleverd. Hij nam ze mee naar huis en liet ze daar liggen. Volgens een woordvoerder van PostNL was de stapel zo vervuild en beschadigd dat ze niet alsnog afgeleverd kan worden. De stukken waren overigens niet geopend.

'Waarom zelf niet afweging maken?'

Goyvaerts vindt het een vreemde reactie van PostNL. “Mogen de mensen die de post hadden moeten krijgen, dit niet zelf bepalen?”, zo vraagt de gedupeerde uit Geldrop zich af.

“Ik kan niet helemaal nagaan of ik echt belangrijke post ben misgelopen. Het zouden felicitatiekaarten kunnen zijn geweest of rouwpost, omdat er de afgelopen tijd in mijn omgeving twee sterfgevallen waren. Of aanmaningen. Waarom zouden we zelf de afweging niet kunnen maken of we de post nog willen krijgen? En hoe zit het met het briefgeheim? Ik vind dit niet erg netjes.”

De woordvoerder van PostNL pareert: “Normaal gesproken bezorgen we achtergehouden of vertraagde post als dat enigszins kan altijd na. In dit geval was de post zo vervuild dat het we niet meer verantwoord vonden. Ontzettend vervelend en we hopen dat de mensen die dit betrof, hiervoor begrip hebben.”

Nou, niet bij Goyvaerts: “PostNL heeft de plicht post te bezorgen. Uitkomst van een op zich vriendelijk gesprek was dat er geen richtlijnen zijn die bepalen wanneer niet bezorgd hoeft te worden.” De Autoriteit Consument en Markt heeft er melding van gemaakt. Volgens PostNL heeft er na het Eindhovense geval niemand een schadeclaim ingediend.

Taakstraffen voor foute postbezorgers

Postbezorgers die in de fout gaan, lopen het risico dat ze voor de rechter moeten komen. Of dat bij de Eindhovenaar ook het geval is, is onbekend. Een postbode uit Dongen (24) kreeg in maart van de politierechter in Breda een taakstraf van 30 uur. Hij had in 2019 dertien pakketjes achterover gedrukt. Hierin zaten MacBooks, Apple-horloges en/of mobiele telefoons. Hij had ze namens PostNL moeten bezorgen, maar nam ze zelf af.

Vorige week nog werd een 54-jarige man door dezelfde politierechter veroordeeld. Hij kwam er vanaf met een taakstraf van 20 uur en een schadevergoeding van ruim 4.000 euro. Ook hij had stukken die hij namens PostNL had moeten bezorgen, achtergehouden. De post had adressen in Breda, Den Bosch en het Gelderse Zaltbommel als bestemming.

PostNL betreurt voorvallen

PostNL zit uiteraard in zijn maag met deze voorvallen. “Er werken bij ons ongeveer 19.000 postbezorgers. Onze collega’s zijn een afspiegeling van de samenleving. Dus wat daar gebeurt, komt bij ons ook voor”, zo meldde een woordvoerder, zonder de incidenten te willen bagatelliseren.

“Sterker nog”, zo voegt hij eraan toe, “mede naar aanleiding van wat er in Eindhoven is gebeurd, hebben we het aantal klachten op basis waarvan we extra controles gaan uitvoeren, verlaagd.”

