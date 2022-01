Je had maar 1 taak: post bezorgen

Als postbode heb je één taak: de post bezorgen. Toch zijn er postbodes die dat juist verzaken en soms houden ze dat best lang vol. Vorige week viel in Eindhoven een bezorger door de mand nadat hij jarenlang duizenden poststukken achter had gehouden. Een overzicht van de meest opvallende postbezorgers, die niet deden wat er van ze gevraagd werd.

De bezorger in Eindhoven nam de poststukken mee naar huis en liet ze daar liggen. Alle brieven zijn inmiddels zo vervuild en beschadigd dat de post ze niet meer kan bezorgen.

Een postbezorger uit Breda verzamelde maandenlang de post in zijn schuur, die hij eigenlijk had moeten bezorgen. In totaal ging het om bijna honderd postzakken en duizenden poststukken.

Uit de wijk Brabantpark kwamen zoveel klachten dat er geen post meer kwam, dat het bedrijf op onderzoek uit ging. Een opmerkelijk situatie volgens PostNL: “Het gebeurt weleens dat niet alle post bezorgd wordt, maar deze omvang is echt uniek.”

Een postbode in Tilburg hield ruim 10.000 brieven achter, die waren bestemd voor adressen in de binnenstad. De postbode werkte voor de Diamant-groep, dat is een leerwerkbedrijf (voorheen een sociale werkvoorziening) voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De zaak kwam aan het licht toen onder meer de gemeente merkte dat de post niet aankwam.

"De medewerker werkte al ruim dertig jaar naar volle tevredenheid voor ons. We zijn dan ook onaangenaam verrast", vertelde de directeur van Diamant-groep destijds.

Betalingsherinneringen zorgden er in Den Bosch voor dat een medewerker van PostNL in 2013 door de mand viel. Hij bleek al ruim een maand z’n werk niet te doen waardoor zo’n 450 adressen met postcode 5212 geen post kregen.

De man zou de ene dag wel werken en dan weer een dagje niet, als hij geen zin had. Uiteindelijk kregen zoveel mensen betalingsherinneringen, dat er aan de bel werd getrokken.

Ook in Uden bleek een postbezorger drie zaterdagen geen zin te hebben om zijn werk te doen. In zijn huis werden drie volle postzakken teruggevonden.

Een postbezorger uit Tilburg wist in 2013 drie jaar lang in totaal tienduizend poststukken en brieven achter te houden. PostNL kwam erachter toen ze klachten kreeg over niet bezorgde post in verschillende postcoderegio’s.

Het ging in totaal om zo’n 750 adressen. De postbezorger is op staande voet ontslagen en de post die nog bezorgd kon worden, is alsnog afgeleverd.

In Nuenen werd een postbezorger binnen anderhalve week ontslagen nadat hij z’n post stelselmatig in de bosjes dumpte.

Het ligt overigens niet altijd aan de bezorger dat post niet op de juiste plek terechtkomt. Postbode Sonny werd bijvoorbeeld bruut van zijn fiets getrokken en van zijn post beroofd.

En soms zorgen postcodes voor problemen. Postbodes raakten de weg kwijt in Overlangel, Keent, Neerloon, Huisseling, Deursen-Dennenburg, Neerlangel, Demen en Diede. De problemen ontstonden toen deze dorpen in 2003 bij de gemeente Oss gingen horen. Het duurde tot 2017 voordat ze een nieuwe postcode kregen.

