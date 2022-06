Geen aanwijzingen voor 'needle spiking' in Kaatsheuvel

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat een jonge vrouw onlangs het slachtoffer is geworden van ‘needle spiking’. De politie heeft dit bekend gemaakt.

Agenten waren zaterdagavond 21 mei een onderzoek begonnen, nadat een vrouw van zeventien onwel was geworden op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Ambulancepersoneel bracht haar die avond naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Medische gegevens opgevraagd

Niet alleen artsen in het ziekenhuis, maar ook specialisten van de forensische opsporing hebben vervolgens onderzoek gedaan naar de reden van de onwelwording. Voor het politieonderzoek hebben de forensisch politiemedewerkers de medische gegevens van het ziekenhuis en de EHBO gevorderd.

Om vast te kunnen stellen of de vrouw gedrogeerd was, onderzocht het Nederlands Forensisch Instituut vervolgens haar bloed. Naar aanleiding van de verschillende onderzoeken heeft de politie de vrouw gerust kunnen stellen: er is niets in het bloed aangetroffen en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er een vloeistof is ingebracht. Het politieonderzoek is daarmee afgerond.

