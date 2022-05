Daniëlle is boos over twijfels dat ze echt is geprikt en gedrogeerd

Enorm frustrerend. Zo omschrijft Daniëlle van der Linden (40) uit Kaatsheuvel de gebeurtenissen van afgelopen weekend. Zij was een van de vermeende slachtoffers van 'needle spiking' tijdens het Pleinfestival in haar dorp. Ze zou met een naald zijn geprikt en raakte daarna buiten westen. Maar net als bij alle andere gevallen, werd ook in haar bloed niks verdachts gevonden. “Maar ik voel toch wel wanneer iemand een naald in mijn lijf steekt?"

Daarmee raakt Daniëlle meteen de kern van het probleem. Want ook al nemen de geruchten over needle spiking in rap tempo toe, bewijs dat iemand écht gedrogeerd is met een injectienaald, is er nog niet. En dus zijn veel experts op dit moment sceptisch. Bijvoorbeeld bij het Trimbos-instituut. "We moeten het serieus nemen, maar de kans is groot dat het vaak toch om te veel alcohol gaat", zei drugspreventiedeskundige Martha de Jonge erover.

"Ik had helemaal niks gedronken, niks gebruikt, maar toch ging het mis.”

Dat schoot bij Daniëlle in het verkeerde keelgat. "Hoe verklaren ze dan dat ik out ben gegaan? Ik had helemaal niks gedronken, niks gebruikt, maar toch ging het mis." Wat er precies gebeurde? “Samen met mijn dochter liep ik de tent op het Anton Pieckplein binnen op zoek naar een vriendinnetje. Toen dat door de drukte niet lukte, wilden we weer naar buiten. Er stonden wat ongure types bij de uitgang. Eén van hen riep iets naar mijn dochter: 'Wil je er langs, schatje?' Dus ik duwde haar snel door. Op dat moment voelde ik de prik in mijn arm."

"Voelde ik dat goed? Het zal toch niet?”

Meteen schoten de vragen door Daniëlles hoofd. "Voelde ik dat goed? Het zal toch niet?” Daarna ging het snel. "Een minuut of twee later liepen we richting de botsauto's. Plots voelde ik me niet helemaal lekker. Een beetje alsof je een heel lage bloedsuikerspiegel hebt. En toen ging ik out." Toen ze even later wakker werd, twijfelde Daniëlle geen seconde aan wat haar overkomen was. "Ik keek naar mijn arm en zag duidelijk een prikwondje. Eén en één is twee." Die nacht werd ze opgenomen in het ziekenhuis, waar ook een bloedtest werd afgenomen. Zonder resultaat dus.

Om het wondje in de gaten te houden, werd er een cirkel omheen getekend.

Het zijn juist dit soort verhalen die veel vragen opwerpen. Want hoe kan het dat iemand die geen alcohol of drugs heeft gebruikt, zomaar tegen de vlakte gaat? En waar komt zo'n wondje vandaan? Maar aan de andere kant: Waarom wordt er niks verdachts in het bloed gevonden?

"Mensen verzinnen dit niet zomaar."