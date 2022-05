Trimbos-expert zet vraagtekens bij needle spiking, bewijs is er niet

Feestvierders die met naalden worden gedrogeerd: geruchten gaan rond, meldingen en aangiften duiken op, maar hard bewijs blijft uit. Martha de Jonge, drugspreventiedeskundige bij het Trimbos-instituut, zet dan ook veel vraagtekens bij het zogenoemde needle spiking. "We moeten het serieus nemen, maar de kans is groot dat het vaak toch om te veel alcohol gaat."

De politie doet onderzoek naar wat er is gebeurd, maar benadrukte meermaals tegenover Omroep Brabant dat het allerminst zeker is dat het hier gaat om needle spiking.

Tijdens het Pleinfestival in Kaatsheuvel hebben zich afgelopen weekend zes mensen gemeld bij een EHBO-post. Zij vermoedden dat ze gedrogeerd waren met een injectienaald. Een vrouw van 18 werd onwel en moest naar het ziekenhuis. Op de spoedpost van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg kwamen meerdere mensen die Pleinfestival hadden bezocht binnen met 'klachten'. Die mag de woordvoerder van het ziekenhuis niet verder omschrijven.

Maar niet te veel gedronken dus, naar eigen zeggen. Volgens De Jonge kan het natuurlijk ook zo zijn dat iemand echt gedrogeerd is. Maar er zijn volgens haar tot nu toe nog geen bewijzen dat dat met een naald gebeurt. "Een echt motief voor het prikken is tot nu toe nog niet gevonden. Mensen die melding maakten, zijn bijvoorbeeld niet wakker geworden bij iemand die ze niet kenden en er waren ook geen vreemden die vervelende dingen bij ze deden."

En alcohol slaat ook harder in na de coronacrisis. We hebben immers twee jaar stilgezeten. "Je lichaam kan nu zowel fysiek als mentaal minder hebben. Je kunt wat sneller angstig of in de war raken. Vooral als je opeens weer in een drukke omgeving bent met veel mensen die je niet kent. Alcohol kan dan anders vallen en je kunt dan in paniek raken. Die verdovende effecten, lijken erg op de effecten van sommige drugs, zoals GHB. Omdat je lichaam anders reageert dan je had verwacht, kan het voelen alsof je bent gedrogeerd."

Ook drugspreventiedeskundige Martha de Jonge van het Trimbos-instituut zegt herhaaldelijk dat de kans klein is dat er écht mensen in het uitgaansleven worden gedrogeerd met naalden. Uitsluiten kan ze het ook niet, maar: "Uit eerder onderzoek over drogeren blijkt dat in veel gevallen alleen alcohol wordt aangetoond. Alcohol kan vaak heftiger vallen dan verwacht."

Het zusje van de vrouw die Omroep Brabant sprak, dacht dat ze gedrogeerd was. Na het lezen van nieuwsberichten over needle spiking, maakte ze zich extra veel zorgen en dacht ze dat dat haar misschien ook was overkomen. Op haar lichaam werd geen prikplek gevonden.

Volgens De Jonge is het belangrijk om mensen zo veel mogelijk te adviseren. Want ben je bang om geprikt te worden of denk je dat dit bij jou is gebeurd, wat moet je dan doen? "Om te beginnen is het vooral belangrijk om minder te drinken. Houd er rekening mee dat je het na corona minder gewend bent. En als je wat nuchterder bent, is er ook een grotere kans dat je het doorhebt als iemand bijvoorbeeld een naald in je steekt."

Daarnaast pleit de deskundige ervoor goed op elkaar te letten. "Blijf bij je vrienden in de buurt en laat niemand alleen naar huis gaan. Als je ziet dat iemand heel dronken is, zorg dat diegene dan veilig thuiskomt."

Denk je dat je gedrogeerd bent? Dan zijn er ook nog dingen die je zelf kunt doen, als je de tegenwoordigheid van geest hebt. "Vang je urine zo snel mogelijk op in een potje en bewaar het in de koelkast. Drugs verdwijnen vrij snel uit je lichaam, zo kan nog worden onderzocht of je bent gedrogeerd", legt De Jonge uit. "En maak melding bij de politie."

Ondanks alle twijfels, neemt het Trimbos-instituut needle spiking wel echt serieus, zo benadrukt de deskundige. "Er is vooral meer onderzoek nodig, om hier met zekerheid uitspraken over te kunnen doen. We weten gewoon nog te weinig."

