Voorman Farmers Defence Force is woedend: 'Het boerenland wordt opgedoekt'

Hij heeft er een nachtje over kunnen slapen, maar de woede over het stikstofbeleid is er bij Farmers Defence Force (FDF)-voorman Mark van den Oever niet minder om. "Het boerenland wordt opgedoekt. We moeten wegwezen. Het is te gek om waar te zijn."

Mark van den Oever is soms amper te verstaan door alle piepende apparatuur. Hij is opgenomen in het ziekenhuis en ligt aan een infuus. De voorman van de Farmers Defence Force had de afgelopen dagen hele erge hoofdpijn, maar het gaat beter, zegt hij. "Dus je hoeft niet te gaan stotteren als je me iets vraagt. Ik kom er wel weer bovenop."

"Kijk, dat was mooi. Toen voelden we de steun."

Ziek of niet, Van den Oever is nog altijd strijdbaar voor 'zijn boeren'. Gepassioneerd denkt hij terug aan 2019, toen de boeren voor de eerste keer met hun tractoren naar Den Haag trokken. "Kijk, dat was mooi. Toen voelden we de steun. Daar zijn we Nederlanders nog altijd heel erg dankbaar voor. En die steun hebben we nu weer nodig." De vraag is of die steun nog wel iets uitmaakt. Politici draaiden vrijdag met veel dure woorden om de hete brei heen, maar de uitkomst van het stikstofrapport lijkt zo klaar als een klontje: de uitstoot moet drastisch worden verminderd en dat zal ten koste gaan van boerenbedrijven. Veel boeren rondom de Peel en de Kampina zullen moeten verdwijnen.

"Ze weten niet wat ze aan het doen zijn daar. Opstappen, een voor een."

En het komt allemaal door Den Haag, zegt Van den Oever herhaaldelijk. "Ze weten niet wat ze aan het doen zijn daar. Opstappen, een voor een. Dat ze er eens mensen neerzetten die weten wat ze aan het doen zijn. Dit gaat toch helemaal nergens meer over? Die Van der Wal praat als een kip zonder kop", aldus Van den Oever over de minister voor Natuur en Stikstof. De FDF-voorman is met name boos omdat het stikstofprobleem volgens hem alleen maar groter wordt. "Dit is een gebed zonder einde. Kijk, het gaat nu alleen nog maar over veehouders. Dit is nog enkel het begin." Van den Oever doelt op de landbouwsector, die volgens hem 'bij het volgende rapport aan de beurt is'.

"De cirkel rondom 'natuurgebieden' waarin boeren wegmoeten wordt steeds groter. En die oude landbouwgrond wordt steeds armer."

Hij vreest opschuivende bufferzones rondom natuurgebieden; zones waarin niet meer 'gemest of gespoten' mag worden door boeren. Volgens Van den Oever wordt de grond daardoor te arm om nog op te kunnen werken. "De cirkel rondom 'natuurgebieden' wordt bovendien groter. De natuur rukt op en de boer moet vertrekken. Je haalt de productie van die grond af, maar blijft niet bemesten en spuiten, dus daar groeit niets terug. Wie wil er straks nog teler worden? Het zaaien en oogsten wordt duurder dan wat er van het veld komt." En dus moet er iets gebeuren, zegt Van den Oever. Boerencollectief Agractie heeft vrijdag gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem.

"Met een tractor kun je naar meer plekken dan Den Haag, maar we hebben nog niets besloten."