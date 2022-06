Shell-directeur over vol hoogspanningsnet: 'Bedrijven moeten samenwerken'

Shell wordt geassocieerd met olie en gas en niet met elektrische laadpalen en windparken. Toch zijn alternatieve energiebronnen de toekomst voor Shell en niet fossiele brandstoffen. Investeren in duurzaamheid is de koers die Shell vaart onder leiding van de Helmondse Marjan van Loon. Zij is directeur van Shell Nederland. Het volle elektriciteitsnet in Brabant helpt niet bij deze koers, maar Van Loon denkt in oplossingen.

In het praatprogramma KRAAK. van Omroep Brabant zegt Van Loon dat Shell een koppositie moet innemen als het gaat om duurzaamheid. Het klinkt niet helemaal geloofwaardig uit de mond van iemand die als Shell-bestuurder vooral winst maakt uit olie en gas. "De tijden veranderen en fossiele brandstoffen zijn eindig, dus die winst ook. We moeten mee veranderen om een gezond bedrijf te blijven", reageert ze op deze argwaan. Een deel van de winst, zo'n 2 miljard euro, investeert Shell jaarlijks in verduurzaming. Zo wordt geïnvesteerd in het gebruik van waterstof, laadpalen en steekt het geld in windenergie en zonnepanelen. Zelf loopt ze ook voorop en rijdt ze in een auto op waterstof. Dit is de nieuwe benzine zonder vervuilende uitstoot tijdens het rijden. Voor deze koerswijziging richting duurzaamheid, gaat het bedrijf meer gebruik maken van elektriciteit. Het produceren van waterstof gebeurt met stroom. Ook de Shell-directeur is de problemen op het elektriciteitsnetwerk niet ontgaan. Het Brabantse en Limburgse netwerk zit vol waardoor geen nieuwe bedrijven aangesloten kunnen worden.

"Als bedrijven samenwerken hebben ze geen grote leverancier nodig."

Van Loon zegt dat dit geen reden moet zijn voor bedrijven om zich hier niet te vestigen. "Er zijn al zoveel voorbeelden te vinden van lokale kleine netwerken die samenwerken in hun vraag, opwekken en opslaan van elektriciteit. Als bedrijven onderling samenwerken hebben ze geen grote leverancier nodig." Zelf kan Shell deze oplossing ook goed gebruiken. "Op de korte termijn hebben we geen problemen, maar over zo'n vijf jaar heeft ook Shell meer elektriciteit nodig. In Zaltbommel hebben we al een enorme opslagmogelijkheid (batterijen) staan. Het grootste probleem zit hem in de aanleg van nieuwe dikkere kabels. Dat gaat traag door leveringsproblemen en vergunningen die moeten worden afgegeven."

"Wees toegankelijk en doe het samen."