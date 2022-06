Efteling: spectaculaire spookvoorstelling als opvolger van het Spookslot

Langzaam maar zeker wordt er steeds meer duidelijke over de opvolger van het Spookslot in de Efteling. 'Danse Macabre' moet een stuk dynamischer worden. Zo wordt het publiek straks echt onderdeel van de voorstelling. Dat meldt pretparkwebsite Looopings na gesprekken met verschillende betrokkenen.

De Efteling kiest voor een spectaculaire spookvoorstelling met een bewegende tribune en speciale effecten, zo weet Looopings. De nieuwe attractie krijgt daarnaast ook een modern ritsysteem, waardoor het publiek straks onderdeel wordt van de voorstelling. Bij het Spookslot stond het publiek nog achter een glazen wand te kijken naar de voorstelling.

Voor de grote fans van het Spookslot is er goed nieuws: de iconische zwevende viool keert terug. Ook de bogen, sierlijke ramen, balustrades en poorten krijgen dezelfde vorm in Danse Macabre.

Ontwerp spookslot komt terug

In de nieuwe attractie komt ook een karakter voor dat ooit ontworpen is door de ontwerper van het spookslot. Ton van der Ven tekende destijds de geest van een dirigent. Deze dirigent zou spookelementen in het decor aansturen. Maar dat was destijds te duur en werd geschrapt. Jeroen Verheij is hoofdontwerper van de nieuwe attractie en besloot deze dirigent nu wél toe te voegen.

Al eerder maakte de Efteling bekend dat de attractie per uur 1250 bezoekers aankan. De attractie gaat 25 miljoen euro kosten en moet in 2024 open gaan.

Protest tegen sloop

Toen de Efteling 24 januari bekend maakte het Spookslot te gaan slopen, ontstond er veel protest. Fans wilden niet dat hun attractie zou verdwijnen en startten een petitie. Deze werd meer bijna tienduizend keer ondertekend. Ook Erfgoedvereniging Bond Heemschut wilde het Spookslot behouden. Uiteindelijk allebei zonder succes, want de attractie gaat toch verdwijnen.

LEES OOK:

Spookslot verdwijnt, Danse Macabre niet: Efteling komt met griezelgebouw

Spookslot 1978-2022: gelukkig hebben we de foto's nog

Spookslot in de Efteling moet blijven, vindt erfgoedvereniging