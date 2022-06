Tim van Rijthoven krijgt wildcard voor Wimbledon: 'Onbeschrijfelijk'

Het houdt maar niet op voor Tim van Rijthoven uit Roosendaal. De tennisser won afgelopen zondag uit het niets de Libéma Open in Rosmalen en ontvangt nu, als beloning voor die weergaloze prestatie, een wildcard voor Wimbledon. "Eindelijk betaalt al het harde werk zich uit."

Dat Van Rijthoven nu naar het prestigieuze tennistoernooi in Londen mag, is een droom die uitkomt. "Wimbledon is het mooiste en meest prestigieuze toernooi ter wereld. De nostalgie, de tradities, de verplichte witte kleding." En niet te vergeten: de aardbeien. "Als ik een ronde win, worden die zeker gegeten. Mét flink wat slagroom."

Het is niet helemaal de eerste keer dat Van Rijthoven op het heilige gras staat. In 2014 behaalde hij de kwartfinales van het juniorentoernooi in Londen. Een doorbraak bleef daarna, mede door blessures, lang uit.

"Sinds ik die finale heb gewonnen, staat mijn telefoon roodgloeiend."

Extra bijzonder dus dat het er nu jaren later alsnog van komt. Dankzij de winst van het Libéma Open, steeg Van Rijthoven op de wereldranglijst naar plek 106. De Brabander zou deze week meedoen aan een Britse challenger in Ilkley, maar hij heeft zich daarvoor teruggetrokken. Niet zo gek ook, want met Wimbledon voor de deur is even bijkomen van alle drukte geen overbodige luxe. "Sinds ik die finale heb gewonnen, staat mijn telefoon roodgloeiend. De aanvragen blijven maar binnenstromen." Of de kersverse BN'er dat leuk vindt? "Ik moet er nu vooral even aan wennen."

"Het is bizar. En dat zeg ik niet omdat het mijn zoon is."