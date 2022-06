Blokkade bij Eindhoven Airport en op de weg: zo zag eerder protest eruit

De stikstofplannen van de overheid zijn tegen het zere been van de meeste boeren in onze provincie. En dat is niet voor het eerst. Onder aanvoering van Farmers Defence Force (FDF) lieten de boeren zich in het verleden al meerdere keren zien en horen. Hieronder vind je enkele protestacties van de boeren in afgelopen jaren.

Protest bij het provinciehuis in Den Bosch

In oktober 2019 verzamelden zo'n tweeduizend boeren bij het provinciehuis toen de Provinciale Staten het landbouwbeleid ging bespreken. De hele dag hielden boeren de wacht bij het provinciehuis. Enkele tientallen boeren rukten op naar de ingang van het provinciehuis. De ME hield de boeren op afstand.

Het boerenprotest bij het provinciehuis had soms een grimmig karakter.

In tegenstelling tot duizenden andere boeren, mochten de boeren van 'Goed Boeren' wel naar binnen om hun verhaal te doen (foto: Bart Meesters).

Met tractoren over de snelweg naar Den Haag

Een maand later reden zo'n vierhonderd tractoren over de snelweg naar het Malieveld in Den Haag. Onderweg sloten steeds meer boeren aan.

'Blokkeerboeren' bij Eindhoven airport

Boeren van Farmers Defence Force blokkeerden in december 2019 Eindhoven Airport. Ze kwamen massaal naar het vliegveld om hun eisen in de stikstofdiscussie kracht bij te zetten. Deze actie leidde ertoe dat luchthaven moeilijk bereikbaar was voor de reizigers.

Protest tegen minder eiwit in veevoer

In de zomer van 2020 reden boeren met tractoren tijdens de spitsuren langzaam over de snelwegen. Dat leidde tot een groot aantal files. Toenmalig minister van Landbouw Carola Schouten had voorgesteld om minder eiwit in het veevoer op te nemen en zo de stikstofuitstoot terug te dringen, maar de boeren zagen daar helemaal niets in.

Boeren brachten het verkeer tot stilstand op de A2 (foto: Omroep Gelderland).

Geen tractoren meer op de snelweg

De politie was het in juni 2020 na een paar dagen van demonstraties helemaal zat. Protesterende boeren die met hun tractoren de snelweg op gaan, riskeren voortaan meteen een boete en moeten de snelweg onmiddellijk verlaten.

Boze boeren blokkeerden delen van de A2 (foto: Omroep Brabant).

Opmerkelijke uitspraken van Mark van den Oever

Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever vergeleek de manier waarop de boeren worden behandeld met de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. "Een kleine bevolkingsgroep die systematisch in de hoek gedrukt wordt en van hun land verdreven wordt", zei Van den Oever in de statenzaal van het provinciehuis.

ME blokkeert oprit naar snelweg

De politie voorkwam in juni 2021 dat de boeren de snelweg op zouden rijden tijdens hun protestactie tegen de stikstofregels. Verschillende opritten werden door ME-bussen geblokkeerd. De boeren werden zo gedwongen provinciale wegen te blijven gebruiken.