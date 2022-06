Paniek tijdens concert in Raamsdonksveer, politie ontkent needle spiking

Een optreden van tieneridool Alessio de Martino in Club Oscars in Raamsdonksveer is vrijdagavond met een domper geëindigd. Verschillende meisjes werden onwel. Volgens de politie kwam dat door de hitte, ze doet geen verder onderzoek. De jongeren en hun ouders hebben daar vraagtekens bij en denken aan needle spiking. De eigenaar van Club Oscars spreekt over 'laster'.

Een van de slachtoffers was een 14-jarige vriendin. "Mijn vriendin had last van haar benen, ze lag opeens op de grond en wilde niet wakker worden. Ze is door twee jongens naar buiten gedragen en door haar vader opgehaald. Ze is de auto in getild. De politie zegt dat het met iedereen weer goed gaat, dat is niet zo."

De aanwezigen denken aan needle spiking, maar de politie laat weten geen verder onderzoek te doen. "Het ambulancepersoneel heeft al vastgesteld dat het door de hitte kwam. Alleen als er aangiftes komen en er voldoende bewijs is, doen we verder onderzoek. Maar daar is nu geen reden voor. Er is geen aanleiding om te denken aan drugs. Het was gisteren warm, iedereen had daar last van. In zo'n hete zaal word je snel niet lekker", aldus een woordvoerder.

In de disco gingen al foto's rond van een mogelijke dader. "Iemand met een wit shirt en Louis Vuittontasje, die zich vreemd gedroeg. Maar er was veel rook in de club. Dus ik heb niemand zien prikken. We zijn ook bewust naar buiten gegaan, maar moesten van de portier weer naar binnen", vertelt het meisje. "Het was binnen ook niet extreem warm, er stonden verschillende ventilatoren aan."