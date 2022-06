Willen zwemmen maar niet mogen: 'Ik mag niet binnen want ik heb geen kind'

Zinderende zon met tropische hitte en toch is de jeugd niet welkom in het zwembad Stappegoor in Tilburg. Door een tekort aan beveiligingspersoneel mogen jongeren onder de 18 jaar alleen samen met hun ouders naar binnen om een verkoelende plons te nemen. 's Morgens zijn alleen gezinnen met kinderen welkom, tot verbijstering van veel bezoekers.

"Ik stond vanmorgen vroeg op om lekker te gaan zwemmen", zegt Anita uit Tilburg, een van de bezoeksters. "Maar ik mag niet binnen want ik heb geen kind." Blij wordt ze er niet van. "Ik heb het warm en wil gewoon afkoelen. Het is gewoon belachelijk." Uiteindelijk lukt het Anita toch om het zwembad in te komen, door een kind 'te lenen'. Ze vroeg talloze ouders om de gunst, maar de meesten vonden het toch een beetje een raar verzoek. Een vader vond het geen probleem om de Tilburgse uit de brand te helpen en leende zijn kind uit. Hij had er toch twee. Vanaf één uur 's middags hebben volwassenen zonder kinderen wel weer toegang tot het zwembad.

"Vervelend is het, met deze hitte wil je gewoon het water in."

Een groepje vrienden heeft een dilemma en staat besluiteloos bij de ingang. Twee van hen zijn 18 en mogen 's middags wel naar binnen, de derde is jonger en heeft dus alleen met zijn ouders toegang. "Vervelend is het, met deze hitte wil je gewoon het water in."

Aangepaste bezoekersregels in het zwembad.

Sinds enkele jaren lopen er in recreatiebad Stappegoor beveiligers rond. Die werden ingehuurd nadat verschillende meisjes door jongens werden lastiggevallen in het water. Na een aantal incidenten is daarom besloten om beveiligers in te zetten bij het recreatief zwemmen. Eén per dag, maar bij warm weer en in vakanties zijn het er twee. Door personeelstekort zijn de regels nu aangescherpt voor de bezoekers. 'Door een landelijk personeelstekort onder beveiligers lukt het niet om voldoende gekwalificeerde beveiligers in te huren voor het zwembad', staat in de verklaring van Stappegoor. Zwemmen voor gezinnen en mensen ouder dan 18 kan daarom voorlopig alleen op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond, en op zaterdag- en zondagmiddag.

"Jongeren hebben ook het recht om lekker af te koelen bij dit warme weer."