Boerenprotesten: politie adviseert om thuis te werken

De politie Zeeland-West-Brabant roept op om thuis te werken als de boeren woensdag protesteren tegen het stikstofbeleid. De eenheid verwacht dat honderden boeren met tractoren over de snelweg zullen rijden, hoewel dat verboden is. De politie roept boeren op om met de auto of de bus naar de actiebijeenkomst in het Gelderse Stroe te gaan.

Verschillende boerenactiegroepen, waaronder Farmers Defence Force, riepen eerder op om woensdag in het buitengebied van Stroe te gaan protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. "Wij krijgen signalen mee dat er woensdag veel boeren bereid zijn om te protesteren", vertelt Annet de Jonge, Commandant Regeling Boerenprotesten bij de politie Zeeland-West-Brabant.

"Het baart ons vooral zorgen dat we een klein landje zijn, maar dat we veel boeren hebben die bereid zijn om te protesteren. Het protesteren willen wij mogelijk maken want we dragen de boeren een warm hart toe en zij hebben het recht om te protesteren, maar een aantal zaken kunnen wij niet tolereren." Zo wil de politie grote verkeershinder voorkomen. "Het is met een reden verboden om met tractoren de snelweg op te gaan. We willen voorkomen dat hulpverleners en overig verkeer met moeite over de snelweg kunnen." "Daarnaast tolereren wij geen barricades van wegen of distributiecentra. Als we naar het sociale aspect kijken, tolereren wij ook absoluut geen beledigingen of bedreigingen naar agenten."

De commandant erkent dat het een grote klus wordt, maar daar is de politie-eenheid op voorbereid. "We zijn er morgen vroeg bij met meer agenten dan normaal om op te treden. Dat doen we onder andere door boetes uit te delen van 390 euro. Een hoop geld wat zonde is om hieraan te verliezen." De politie heeft dan ook een duidelijke boodschap aan boeren en burgers. "We roepen boeren op om met de auto of de bus naar Stroe te rijden. Burgers adviseren we om zoveel mogelijk thuis te werken. Agenten kunnen niet op ieder kruispunt staan maar we proberen de grote stromen tractoren van de snelweg te houden."

