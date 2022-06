Tractoren over snelwegen naar boerenprotest: verkeerschaos en lange files

Vanuit verschillende plekken in Brabant vertrokken boeren woensdagochtend naar Stroe voor het protest tegen het stikstofbeleid. Ondanks de oproep om niet met tractoren over snelwegen te rijden, gebeurde dat toch op de A2 bij Den Bosch en de A50 bij Eindhoven. Het gevolg: ellenlange files. Op het piekmoment stond er in heel Nederland 250 kilometer file.

Weggebruikers tussen Son en Breugel en Veghel hadden rond zeven uur meer dan drie kwartier vertraging. De voorste tractoren van de stoet die vanaf de A2 bij Eindhoven via de A50 richting het noorden trok, reden aanvankelijk over de vluchtstrook bij Sint-Oedenrode. Alle rijbanen werden gebruikt, wat voor het overige verkeer leidde tot verkeershinder. De ANWB meldde rond kwart voor negen dat de files op de snelwegen wel iets afnamen. "Het lijkt erop dat de meeste boeren zo langzamerhand Stroe hebben bereikt", zei een woordvoerder. De politie, die de stoet in de gaten hield, zei dat de boeren 'zo lang het nodig is' over de A50 reden. De gemiddelde snelheid was zo'n 20 kilometer per uur.

Ook op de A2 rondom Den Bosch was het druk door tractoren die richting Stroe trekken. Vanaf Rosmalen kwamen weggebruikers in een file van zo'n 25 minuten. De ANWB meldde dat er daar ook voorwerpen op de weg lagen. 'Volg verkeerssituatie of reis niet'

De ANWB waarschuwde dinsdag al voor forse hinder voor het verkeer. "Het advies is dan ook voortdurend de actuele verkeerssituatie te volgen of woensdag als reisdag te mijden." Er wordt rekening gehouden met zo'n 20.000 tot 30.000 boeren die in Stroe komen protesteren. Rijkswaterstaat houdt rekening met een zeer zware ochtend- en avondspits. LEES OOK: Boeren protesteren: hier draait het om vandaag Boerenprotesten: politie adviseert om thuis te werken