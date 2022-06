Deze boer blijft thuis: 'De tijd van vlaggen zwaaien is geweest'

Tienduizenden boeren demonstreren woensdag tegen de stikstofplannen van het kabinet in het Gelderse Stroe. Maar de Vessemse boer Kees Schoenmakers blijft thuis. "Het is duidelijk dat er meer moet gebeuren dan dit."

Schoenmakers snapt daar weinig van. Volgens hem is de situatie zo klaar als een klontje. Boeren kunnen altijd innoveren, maar Den Haag luistert niet daar die plannen, meent hij. "Ze kijken door een rietje en negeren de rest". Volgens hem is 'de tijd van vlaggen zwaaien' daarom geweest.

"Het is goed dat er iets gebeurt, maar softe acties gaan het verschil niet meer maken. We krijgen het kabinet daarmee niet aan het verstand gebracht dat het niet kan wat ze aan het doen zijn."

Dat er boeren zijn die wél demonstreren deze week, begrijpt hij volledig. "Dat is supermooi dat ze zich laten horen, maar ik zie dat er andere acties nodig zijn om het verschil te maken. Je zou zeggen dat zoveel trekkers in Den Haag veel indruk maken, maar kijk waar we staan."

Wat is volgens hem dan wel de oplossing?

"Het kan loeihard, maar daar ben ik in principe niet voor. Ik ben van mening dat we massaal geen voedsel meer moeten leveren. Want onze minister wil toch geen voedsel meer vanuit ons land. Dan kunnen we er als Nederland wennen aan hoe dat voelt. Ik denk dat het niet goed voelt. Maar dat zien we dan wel."