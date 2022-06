Lange rijen voor een boosterprik, maar lang niet iedereen krijgt er één

Nu de coronacijfers weer oplopen, groeien de rijen voor de vaccinatielocaties. In Valkenswaard was het donderdag extreem druk. "Er stonden bij de opening 150 mensen te wachten. De afgelopen weken telden we nog geen 100 geprikten op een dag", zegt een woordvoeder van de GGD. Wie mag nou wel een tweede booster en wie niet, dat is niet altijd duidelijk. Hoe zit het ook alweer?

Iedereen vanaf 12 jaar kan een boosterprik halen mocht dat nog niet gebeurd zijn. Maar die tweede booster, die door de GGD 'herhaalprik' wordt genoemd, is maar voor een beperkte groep Nederlanders bedoeld.

Iedereen boven de 60 jaar

Bewoners van verpleeghuizen

Volwassenen met syndroom van down

Volwassenen met een ernstige afweerstoornis

Uitzondering voor Janssen-gevaccineerden

De mensen die het Janssen-vaccin hebben gehad en een eerste boosterprik hebben gehaald, mogen wél een tweede herhaalprik halen. Dit kan nodig zijn omdat sommige andere landen, bijvoorbeeld Duitsland, de combinatie van één prik Janssen en één booster niet voldoende vinden. Je kunt dan problemen krijgen bij het inreizen of toegang tot voorzieningen in die landen.

Mensen die jonger zijn dan 60 jaar en voor de zekerheid een tweede booster willen halen, hebben pech. Die staan voor niks in de rij want vooralsnog vindt de gezondheidsraad het niet nodig dat iedereen een tweede herhaalprik krijgt. Alle omikronvarianten van corona verlopen milder dan haar voorgangers. Dus is er nu geen vrees voor overvolle ziekenhuizen.

Een herhaalprik geeft je immuunsysteem weer een oppepper waardoor je bescherming tegen het coronavirus hoog blijft. Die bescherming daalt naar mate het langer geleden is dat je een booster -of coronabesmetting hebt gehad.

Animo voor boosterprikken stijgt

De animo om een boosterprik te halen stijgt, merkt ook de GGD in Brabant-Zuidoost. Een GGD woordvoerder vertelt dat het opvallend druk was op de priklocatie in Valkenswaard. Daarom houdt de GGD een extra prikdag vrijdag in Helmond. Een afspraak maken mag voor alle plekken in Brabant maar hoeft niet. Mits je ervoor in aanmerking komt dus.

Veel grote vaccinatieplekken zijn in Brabant gesloten. Daarvoor in de plaats zijn kleinere prikplekken gekomen en tijdelijke pop-up plekken waar je een booster kunt krijgen of getest kunt worden. Niet vergeten je mondkapje mee te nemen, want dat is op al deze locaties verplicht.

LEES OOK:

Zomercoronagolf is begonnen: 5 vragen aan viroloog Jean-Luc Murk

Coronabesmettingen nemen toe: deze regels gelden als je nu besmet raakt